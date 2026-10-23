15 yıl tavan arasında sakladı, servet değerine sattı: Pokemon kartları ne kadar kazandırdı?

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İngiltere'de emekli bir dekoratör, yıllardır tavan arasında sakladığı Pokemon kart koleksiyonunu satarak milyoner oldu.

Woking kentinde yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen adamın 15 yıldır sakladığı kartlar, 21 Ekim Çarşamba günü Surrey bölgesindeki Ewbank's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Toplam 1 milyon 560 bin sterline satılan koleksiyonun, İngiltere'de bugüne kadar düzenlenen en yüksek değerli koleksiyon kartı müzayedesi olduğu açıklandı.

Müzayede yetkilileri, satışın Avrupa rekoru da olabileceğini belirtti.

Değerini gazete haberinden öğrendi

Emekli adam, kartların bu kadar değerli olabileceğini yerel bir gazetede tek bir Pokemon kartının 6 bin sterlinden fazla fiyata satıldığını okuyunca fark etti.

Koleksiyonunu 1990'lı yılların sonunda oluşturmaya başladığını anlatan adam, o dönemde oğlunun okulda Pokémon kartları biriktirip arkadaşlarıyla takas ettiğini söyledi.

Kartları beğendiğini ve iyi bir yatırım olabileceğini düşündüğünü belirten adam, kendisinin de internet üzerinden koleksiyon yapmaya başladığını ifade etti.

eBay aracılığıyla Malezya'daki bir satıcıdan bazı tam kart setlerini satın alan adam, bunları özel Pokemon klasörlerinde özenle sakladı.

Oğlunun Pokemon'a ilgisini kaybetmesinin ardından koleksiyonunu tavan arasına kaldırdı.

Açık artırmada en dikkat çekici satışlardan biri, koleksiyoncunun yıllar önce 300 sterline satın aldığı kart seti oldu.

Söz konusu set, müzayedede 75 bin sterline alıcı buldu. Böylece kartların değeri yaklaşık 250 katına çıkmış oldu.

Koleksiyonun en değerli parçası ise nadir bulunan Charizard kartını da içeren "Legendary Collection Complete Master Set" oldu.

Başlangıçta 15 bin ila 20 bin sterlin arasında bir fiyata satılması beklenen set, açık artırmada 100 bin sterline ulaştı.

Müzayede yetkilileri de şaşırdı

Ewbank's müzayede evinin koleksiyon kartlarından sorumlu yöneticisi James Spooner, adamın 42 setten oluşan koleksiyonunu gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Kartların neredeyse kusursuz durumda olduğunu belirten Spooner, koleksiyonun eksiksiz ve oldukça iyi korunmuş olmasının değerini artırdığını ifade etti.

Müzayede evinin yöneticisi Andrew Ewbank ise açık artırmaya dünyanın dört bir yanından koleksiyoncuların katıldığını bildirdi.

Ewbank, Pokemon kartlarına yönelik ilginin son yıllarda hızla arttığını belirterek bunun nedenlerinden birinin nostalji olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda Pokemon ile büyüyen neslin bugün 30'lu ve 40'lı yaşlarında olduğunu belirten Ewbank, bu kişilerin çocukluk anılarına yeniden sahip olmak için yüksek tutarlar ödemeye istekli olduklarını ifade etti.

Müzayede evine göre satış, kurumun 30 yılı aşkın tarihindeki en başarılı açık artırma oldu.

Önceki rekor, 9 Ekim'de Londra'da düzenlenen ve toplam 872 bin sterlinlik satışın gerçekleştiği müzayedeye aitti.