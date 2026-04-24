155 yıllık şirket kapanıyor: 660 kişi işsiz kalacak

Almanya'nın en eski matbaa makineleri üreticisi Manroland Sheetfed iflas sürecinin ardından üretimi tamamen durdurma kararı aldı.

Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı fabrikada en az 660 çalışan işini kaybedecek. 1 Haziran’dan itibaren çalışanların büyük bölümü işten çıkarılacak, yalnızca 84 kişi ise kalan siparişlerin tamamlanması ve yedek parça-servis işinin olası satışı için geçici olarak görevde kalacak. Şirketin tamamen tasfiyesinin 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Şirket, şubat ayı sonunda kendi yönetiminde iflas başvurusunda bulunmuştu. Ancak “koruma kalkanı” sürecinde yürütülen tüm kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı.

Geçen yıl 40 milyon Euro zarar etti

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, şirketin yalnızca 2025 yılında 40 milyon Euro'nun üzerinde zarar ettiği, düşük kapasite kullanımı, yüksek maliyetler ve yoğun fiyat baskısının üretimi sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.

Sendikadan açıklama

Almanya’nın en büyük sanayi sendikalarından IG Metall ise şirketin İngiliz sahibi Langley Holdings’i sert sözlerle eleştirdi. Sendika temsilcisi Manuel Schmidt, şirketin yıllardır yatırım yapılmayarak “bilinçli şekilde zayıflatıldığını” öne sürdü.

Offenbach Belediye Başkanı Felix Schwenke de eleştirilere katılarak şirket sahibi Anthony Langley’nin çalışanlara karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

155 yıllık sanayi mirası sona eriyor

1871 yılında kurulan Manroland, dünyanın en eski baskı makinesi üreticilerinden biri olarak biliniyor. Ancak sektörün yıllardır daralması, gelirlerin düşmesi ve zararların artması şirketi çıkmaza sürükledi. Şirket yönetimi, sürekli ortak finansmanına bağımlı hale gelen yapının artık sürdürülemez olduğunu vurguluyor.