16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren Çinli oyuncu Zhang Yiyang, idam edildi

Çinli oyuncu ve şarkıcı Zhang Yiyang, 2022 yılında 16 yaşındaki bir genç kızı öldürmekten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı. Yiyang, 18 Aralık 2024’te kurşuna dizilerek öldürüldü.

Ölüm cezası kararı, kısa süre önce yayımlanan Xianyang Orta Halk Mahkemesi’nin detaylı soruşturma raporuyla kamuoyuna duyuruldu. Çin medyasına göre bu, ülke eğlence endüstrisinde bir sanatçının ölüm cezasına çarptırıldığı edildiği ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme belgelerine göre Zhang, 2021 yılının Eylül ayında genç kızla ilişki yaşamaya başladı. Kız çocuğunun ilişkiyi sonlandırmak istemesi üzerine Zhang defalarca intihar tehdidinde bulundu. 26 Şubat 2022 tarihinde ise kız arkadaşını Shaanxi eyaletindeki Xingping yakınlarında ormanlık bir alana götürerek katlanabilir bir bıçakla saldırdı.

Adli tıp raporuna göre kurbanın sol şah damarı, boyun toplardamarı, soluk borusu ve yemek borusu kesildi. Genç kız olay yerinde yoğun kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Zhang olay sonrası kurbanın cep telefonunu alarak taksiyle evine döndü. Kıyafetlerini değiştirdi, cinayet aletini ve diğer kanıtları bir baraja atarak delilleri yok etmeye çalıştı.

Global Times'da yer alan habere göre, cinayetin ertesi günü bir otele yerleşen Zhang, intihar girişiminde bulundu. Otel çalışanlarının durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı ve olay açığa çıktı. Kısa süre sonra gözaltına alınan Zhang, yargı sürecinde “kasten adam öldürme” suçundan idama ve ömür boyu siyasi haklardan men cezasına çarptırıldı. Temyiz başvurusu ise üst mahkemece reddedildi.

Polis, Zhang’ın “paranoyak düzeyde saplantılı ve dengesiz” bir ruh hali içinde olduğunu, cinayetin “ayrılığı kabullenememe ve uzun süredir biriken öfkenin sonucu” olarak işlendiğini bildirdi. Mahkeme, sanığın davranışlarını “ağır, acımasız ve toplumsal etki açısından son derece zararlı” olarak tanımladı. Ölüm cezası infaz yöntemi olarak kurşuna dizme ile uygulandı.

1990 yılının Mayıs ayında doğan Zhang Yiyang, uzun süredir eğlence sektöründe yer almasına rağmen kamuoyunda fazla tanınmıyordu. Şarkıcılık ve düşük bütçeli internet dizilerinde oyunculuk yapıyordu. Ancak genç bir kadının hayatına son vermesi ve ölüm cezasına çarptırılması, Çin'de kamuoyunu derinden sarsarken eğlence sektörünün yasal ve etik sınırları da yeniden tartışmaya açıldı.

Zhang’ın geçmişte yer aldığı projelerin dijital platformlardan kaldırılıp kaldırılmayacağı ya da sanatçıların cezai siciline yönelik sektörel düzenlemeler getirilip getirilmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.