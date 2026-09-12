160 Ülke ve Örgüt Destekliyor: Çin'in Dev Projesine Pakistan da Katıldı

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Pakistan, Çin’in uluslararası diplomaside adalet, eşitlik ve kapsayıcılığı artırmak amacıyla başlattığı Küresel Yönetişim Girişimi’ni (GGI) güçlü bir şekilde desteklediğini ilan etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin bu girişimin hayata geçirilmesi sürecinde Çin ve diğer paydaş ülkelerle koordineli çalışmaya ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Merkezli Çok Taraflı Sistem

Girişimin temel amaçlarına değinen Sözcü Khan, GGI'nin Birleşmiş Milletler'in merkezde yer aldığı çok taraflı bir sistem çerçevesinde şekillendiğini ifade etti. Eylül 2025'te başlatılan girişimde Pakistan'ın en ön saflarda yer aldığını vurgulayan Khan, projenin uluslararası ilişkilerde adalet ve kapsayıcılığı pekiştiren bir "küresel kamu yararı" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

160 Ülke ve Uluslararası Kuruluş Katıldı

Küresel Yönetişim Girişimi'nin dünya çapında gördüğü ilginin hızla arttığını kaydeden Khan, yaklaşık 160 ülke ve uluslararası kuruluşun projeye destek verdiğini açıklandı. Ayrıca 60'tan fazla ülkenin "Küresel Yönetişim Dostları Grubu" çatısı altında bir araya geldiğini belirtti.

Girişim bünyesinde Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün resmi faaliyetlerine başladığı, Dünya Veri Örgütü ile Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün de resmen kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Khan, bu somut adımların girişimin uluslararası alandaki çekim gücünü ve küresel barış ile kalkınmaya sunduğu katkıyı kanıtladığını vurguladı.

Derin ve Somut İşbirliği Mesajı

Girişimin başından bu yana aktif bir tutum sergilediklerini hatırlatan Khan, Pakistan’ın önümüzdeki dönemde de Çin ve ortak ülkelerle daha derin,somut ve sonuç odaklı bir işbirliği yürüteceğini ifade etti. Pakistan, küresel yönetişim alanında ilerleme kaydetmek ve belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla ortak çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.