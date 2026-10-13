17 saatlik uçuş kabusa döndü! Tahtakurusu paniği sefer iptal ettirdi

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Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Qantas'a ait uçak cuma günü Perth'ten Roma'ya yaklaşık 17 saat süren bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sırasında bazı yolcular, tahtakurusu olduğu değerlendirilen böcekler tarafından ısırıldıklarını bildirdi.

Yolcuların kaşıntı şikâyetlerini hafifletmek amacıyla antihistaminik ilaç verildiği, ancak ilaçların tükendiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

Yaşanan olayın ardından uçakta inceleme başlatıldı. Ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda sorun tespit edilmesi üzerine cumartesi günü yapılması planlanan Roma-Perth seferi iptal edildi.

Uçak kapsamlı temizlik için hizmet dışı bırakıldı

Qantas, tahtakurusu şüphesi nedeniyle uçakta kapsamlı temizlik ve bakım işlemleri yapılacağını açıkladı.

Şirket, yaşanan aksaklık nedeniyle yolculardan özür dilerken sefer iptalinden etkilenen yolculara konaklama imkânı sağlandığını bildirdi. Yolcuların 48 saat içinde alternatif uçuşlara yerleştirildiği belirtildi.

Olay, uzun mesafeli uçuşlarda uçak içi hijyen ve haşere kontrolüne ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Tahtakuruları seyahatleri aksatabiliyor

Küçük ve kanatsız parazitler olan tahtakuruları; kıyafetlerde, mobilyalarda ve yatak takımlarında barınabiliyor. Isırıkları genellikle kaşıntıya neden olurken bu böceklerden tamamen kurtulmak zor ve maliyetli olabiliyor.

Tahtakuruları yalnızca hava yolu ulaşımında değil, demir yolu taşımacılığında da aksamalara yol açabiliyor. İngiltere'de iki haftadan kısa süre önce bazı tren seferleri, sürücü kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine iptal edilmişti.

Qantas uçağında yaşanan olay da haşere sorunlarının ulaşım sektöründe sefer iptallerine ve yolcu mağduriyetlerine neden olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.