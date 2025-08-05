170'ten fazla ülke toplanıyor: Plastik krizinde küresel anlaşma sağlanacak mı?

İnsan toplulukları yüzlerce yıl boyunca çevrede doğal bir şekilde ortaya çıkan plastikleri kullandı. Kauçuk, boynuz ya da şellak gibi. Fakat 20'nci yüzyılda fosil yakıtların işlenmesiyle ortaya üretilen sentetik plastik patlaması oldu.

Malzemenin çok yönlülüğü, gücü ve ısıya dayanıklı özellikleri sayesinde kanalizasyon borularından yaşam kurtaran tıbbi cihazlara ve giyime dek binlerce yerde kullanıldı.

Ulusal Oşinografi Merkezi'ndenden Dr. Alice Horton plastiğin tam anlamıyla etkisi anlaşılmadan kısa sürede yaygınlaştığını söylüyor.

"Dünyadaki yaşam süresiyle karşılaştırırsak, plastiklerin geçmişi çok yeni. Çocukken plastik kullanmamış insanlar yaşıyor hala. Bence bu da plastiği çok kaygı verici bir madde haline getiriyor" diyor.

"Öyle bir patladı ki yaşamımızın neredeyse her alanında kullanıyoruz ve buna karşın, aniden sorun yaratabileceğini fark ediyoruz."

Plastikler gezegenimizi nasıl etkiliyor?

BBC Türkçe'nin haberine göre, plastik üretimi seviyeleri son 10 ila 20 yılda kat be kat büyüdü. 1950'de iki milyon ton plastik üretilirken, 2022'de 475 milyon tona çıktı.

Plastik yeniden kullanılabilse de, maliyet ve geri dönüşüm altyapısının her yerde olmaması, çok azının yeniden kullanılmasını beraberinde getiriyor.

Nature dergisinde yayımlanan analize göre tüm plastiklerin % 60'ı tek kullanımlık olduğu ve sadece % 10'unun geri dönüştürüldüğü tahmin ediliyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfından (WWF) küresel plastik politikaları direktrü Zaynab Sadan "Yiyecekle karıştırabiliyorlar. Daha sonra iç organları zarar görüyor ve sindirim sorunları yüzünden ölüme de yol açabiliyor" diyor.

Sadan ayrıca deniz canlılarının terk edilmiş balık ağlarına ya da okyanusa kanalizasyon sistemlerinden gelen plastik paketlere dolanabileceğini de söylüyor.

Çoğu plastik çevreye girdiğinde mikroplastik olarak bilinen küçük parçalara ayrılıyor. Denizlerin derinlerinden dağ başlarına tüm coğrafyalarda ve test edilen tüm yaşam sistemlerinde mikroplastikler bulundu.

Farklı türlerin diğerlerine kıyasla daha iyi başa çıktığı görülürken, tam etkiyi anlamak için araştırmalar devam ediyor. Ancak Ulusal Oşinografi Merkezi'nden Dr. Horton tüm hayvanların zarar göreceği bir eşik olduğu uyarısında bulunuyor.

"Plastik dokuları birikince enflamasyon, hücre hasarı ve hormonal değişiklikler görüyoruz. Bunlar bir organizmayı birden öldürebilecek şeyler değil ama büyük ihtimalle bu biriken, uzun vadeli etkiyle giderek daha zayıf ve hasta hale geliyorlar ve ölüyorlar."

Plastikler insanlara zararlı mı?

Yeni bir uzman raporuna göre plastikler insan sağlığına yönelik "ağır, büyüyen ve pek tanınmayan" bir tehlike.