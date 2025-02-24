  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 179 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yaşandığı Muan Havalimanı yeniden faaliyete açıldı
Takip Et

179 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yaşandığı Muan Havalimanı yeniden faaliyete açıldı

Güney Kore'de Jeju Air'e ait uçağın iniş sırasında kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yaşandığı Muan Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 56 günün ardından yeniden başladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
179 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yaşandığı Muan Havalimanı yeniden faaliyete açıldı
Takip Et

Yonhap'ın haberine göre, havacılık yetkilileri, Muan Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların yeniden başlamasına dün itibariyle izin verdi.

Bu kapsamda havalimanında tıbbi ve eğitim amaçlı uçuşlara 56 gün aradan sonra yeniden başlandı.

Havalimanındaki ticari uçuşlar, güvenlik incelemeleri ve iyileştirmelerin yapılması için 18 Nisan'a ertelendi.

Kaza nasıl olmuştu?

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

Altı kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarında bir kadın ve 20'li yaşlarında bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

ABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı erteleme kararına destek verdiABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı erteleme kararına destek verdiDünya
Almanya'da 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'teAlmanya'da 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'teDünya

 

Dünya
Fransa'daki Rus konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı
Fransa'daki Rus konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı
AB'den Almanya'daki genel seçimin galibi Merz'e tebrik mesajları
AB'den Almanya'daki genel seçimin galibi Merz'e tebrik mesajları
Zelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorum
Zelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorum
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecek
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecek
Deutsche Bank: Almanya'da koalisyon olası, ekonomik değişim uzak görünüyor
Deutsche Bank: Almanya'da koalisyon olası, ekonomik değişim uzak görünüyor
Brezilya'dan, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgaline kınama
Brezilya'dan, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgaline kınama