18 ülkeden Somaliland’in Kudüs adımına ortak tepki

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile 17 ülkenin Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Katar Devleti, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs’te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır."

Açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukuk ile ilgili uluslararası kararların açık ihlali anlamına geldiği ve işgal altındaki Kudüs’ün hukuki ile tarihi statüsünü doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Dışişleri bakanlarının, işgal altındaki Kudüs’te hukuka aykırı durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir oluşuma meşruiyet kazandırmayı hedefleyen tüm tek taraflı adımları kesin bir şekilde reddettikleri belirtildi.

Bakanların ayrıca, Doğu Kudüs’ün 1967’den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu yineledikleri, kentin hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin geçersiz sayıldığını ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladıkları aktarıldı. Açıklamada, Somali’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği belirtilirken, ülkenin egemenliğini ihlal eden veya toprak bütünlüğünü zedeleyen tüm tek taraflı girişimlerin de kesin dille reddedildiği kaydedildi.