180 kaçak göçmen tünel kazıp ülke değiştirdi

Polonya Sınır Muhafaza Birimi (Straz Graniczna) Basın Sözcüsü Andrzej Juzwiak, Belarus tarafındaki 180 kaçak göçmenin sınırda kazdıkları tüneli kullanarak dün Polonya’ya geçtiğini açıkladı.

Juzwiak, olayın Narewki bölgesinde gerçekleştiğini belirterek, tünelin 1,5 metre derinliğinde olduğunu ve girişinin Belarus sınırından yaklaşık 50 metre içeride, çıkışının ise Polonya sınırından 10 metre içerideki ormanlık alanda bulunduğunu söyledi.

Juzwiak, "Elektronik sistemler sayesinde Sınır Muhafızları Polonya'ya giren 180 kaçak göçmeni hızlıca tespit ederek harekete geçti, şimdiye kadar 130'dan fazlası yakalandı, geri kalan kaçak göçmenleri arama çalışmaları ise sürüyor" dedi.

186 kilometrelik çelikten duvar örülmüştü

Juzwiak göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğunu aktardı.

Yetkili, kaçak göçmenleri Batı Avrupa ülkelerine götürmek amacıyla bölgeye gelen Polonya vatandaşı ve Litvanya vatandaşı 2 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya, Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen akımını durdurmak için 2022 yılında sınıra 5.5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelikten duvar örmüştü.

Söz konusu duvarın kaçak geçişleri tamamen durduramaması üzerine geçtiğimiz ay duvara paralel olarak 4 metre yüksekliğinde tel örgüden oluşacak ikinci bariyerin inşa edilmesini kararlaştırılmıştı.