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195 milyar dolarlık dev zirvede: Dünyanın en değerli restoran zincirleri açıklandı

CompaniesMarketCap verilerine göre, dünyanın piyasa değeri en yüksek restoran zincirlerini ortaya koydu. Listenin zirvesinde açık ara McDonald's yer alırken, ilk 20 şirketin 11'i ABD merkezli oldu. Fast-food devlerinin hakimiyetindeki sıralamada Kanada, Japonya, Çin ve Meksika'dan şirketler de dikkat çekti.

Haber Merkezi
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195 milyar dolarlık dev zirvede: Dünyanın en değerli restoran zincirleri açıklandı
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Küresel restoran sektöründe piyasa değeri bakımından liderlik koltuğunu McDonald's korudu. Yaklaşık 195 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alan şirket, en yakın rakibi Chipotle Mexican Grill'in dört katından fazla büyüklüğe ulaştı.

Listenin ikinci sırasında 45,2 milyar dolarla Chipotle Mexican Grill, üçüncü sırasında ise KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markalarının sahibi Yum! Brands yer aldı. Burger King, Tim Hortons ve Popeyes markalarını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International ise dördüncü sıraya yerleşti.

Araştırma, küresel restoran sektöründe ABD merkezli şirketlerin belirgin üstünlüğünü de ortaya koydu. İlk 20 şirketin 11'i ABD merkezli olurken, Kanada, Japonya, Çin, Meksika ve Brezilya gibi ülkeler de listeye önemli markalarla girdi.

Dünyanın en değerli restoran zincirleri

Sıra Şirket Ülke Piyasa değeri (milyar $)
1 McDonald's ABD 195,1
2 Chipotle Mexican Grill ABD 45,2
3 Yum! Brands ABD 40,8
4 Restaurant Brands International Kanada 34,0
5 Darden Restaurants ABD 23,4
6 Yum China Çin 14,8
7 Texas Roadhouse ABD 12,5
8 Domino's Pizza ABD 10,0
9 Zensho Holdings Japonya 8,5
10 CAVA Group ABD 8,4
11 Bloomin' Brands ABD 7,0
12 Brinker International ABD 6,6
13 Papa John's ABD 6,1
14 Shake Shack ABD 5,4
15 Starbucks Mexico (Alsea) Meksika 4,8
16 ARKO Corp. ABD 4,4
17 MTY Food Group Kanada 3,5
18 Zamp Brezilya 2,8
19 Greggs Birleşik Krallık 2,7
20 Jollibee Foods Filipinler 2,6