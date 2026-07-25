195 milyar dolarlık dev zirvede: Dünyanın en değerli restoran zincirleri açıklandı

Küresel restoran sektöründe piyasa değeri bakımından liderlik koltuğunu McDonald's korudu. Yaklaşık 195 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alan şirket, en yakın rakibi Chipotle Mexican Grill'in dört katından fazla büyüklüğe ulaştı.

Listenin ikinci sırasında 45,2 milyar dolarla Chipotle Mexican Grill, üçüncü sırasında ise KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markalarının sahibi Yum! Brands yer aldı. Burger King, Tim Hortons ve Popeyes markalarını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International ise dördüncü sıraya yerleşti.

Araştırma, küresel restoran sektöründe ABD merkezli şirketlerin belirgin üstünlüğünü de ortaya koydu. İlk 20 şirketin 11'i ABD merkezli olurken, Kanada, Japonya, Çin, Meksika ve Brezilya gibi ülkeler de listeye önemli markalarla girdi.

Dünyanın en değerli restoran zincirleri