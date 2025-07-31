1994'te dondurulmuş embriyodan bebek dünyaya geldi: Genetik olarak 31 yaşında

The Times'ın haberine göre Lindsey ve Tim Pierce çifti 26 Temmuz'da bebekleri Thaddeus Daniel Pierce'i Ohio'da kucağına aldı.

Embriyo, çiftin henüz ilkokula başlamadığı bir dönemde, 1994 yılında dondurulmuştu.

Thaddeus'un embriyosu, 1990'larda Linda Archerd ve o zamanki eşi için IVF (tüp bebek) tedavisi sırasında oluşturulmuştu. Çift, çocuk sahibi olmakta zorlanıyordu ve tedavi sonucunda dört embriyo üretildi. Bunlardan biri Archerd'in rahmine yerleştirildi ve şu anda 30 yaşında. Kalan üç embriyo ise uzun süreli depolamaya alındı.

Aradan geçen 31 yılın ardından, Lindsay ve Tim Pierce, bu nadir embriyoyu 2024 yılında kabul ederek transfer ettirdi. Gebelik süreci zorluydu, ancak anne ve bebek sağlıkları yerinde şekilde hastaneden taburcu edildi.

Thaddeus’un doğumu, daha önce 30 yıl dondurulmuş embriyodan doğan ikizlere ait rekoru resmen geride bıraktı.

Yani, 1994 yılında oluşturulan embriyo, yaklaşık 31 yıl boyunca saklandı.

2024 yılında Pierce çiftine transfer edilerek Thaddeus’un yolculuğu başladı.

26 Temmuz 2025’te bir erkek bebek dünyaya geldi ve tüm dikkatleri üzerine çekti.