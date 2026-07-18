2 ABD askeri ölmüştü: İran Ürdün'deki üssü balistik füzelerle böyle vurmuş(video)
İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırılar sırasında iki balistik füzenin Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran’dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın Ürdün’e yönelik saldırında 2 ABD askerinin öldüğü, 1 askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti. CENTCOM ayrıca, saldırılarda yaralanan 4 askeri personelin hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini açıklamıştı.