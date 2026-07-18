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2 ABD askeri ölmüştü: İran Ürdün'deki üssü balistik füzelerle böyle vurmuş(video)

İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırılar sırasında iki balistik füzenin Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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2 ABD askeri ölmüştü: İran Ürdün'deki üssü balistik füzelerle böyle vurmuş(video)
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran’dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın Ürdün’e yönelik saldırında 2 ABD askerinin öldüğü, 1 askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti. CENTCOM ayrıca, saldırılarda yaralanan 4 askeri personelin hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini açıklamıştı.