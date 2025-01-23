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2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde terk edilmiş halde bulundu

Selanik kenti yakınlarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer bir kadın heykeli, çöp poşetine konulmuş halde bulundu. Yunan polisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, heykelin bir çöp konteynerinin yanında keşfedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde terk edilmiş halde bulundu
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Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişi, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli fark etti ve yetkililere teslim etti. Yerel yönetim, heykelin tarihi önemini değerlendirmesi için arkeologlarla temasa geçti.

Polis, uzmanların yaptığı ilk incelemeye göre heykelin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği MÖ 320-30 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu bildirdi.

Heykel arkeologlar tarafından inceleniyor

Heykel, detaylı analiz için arkeologlara teslim edildi ve korunması ile incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edilecek.

Polis, heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlattı ve bir kişiyi kısa süreliğine gözaltına aldı. Ancak şüpheli, herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Yunanistan’da tesadüfi arkeolojik keşifler sıkça yaşanıyor

Antik mirasıyla ünlü Yunanistan’da, arkeolojik keşifler çoğu zaman inşaat çalışmaları veya altyapı projeleri sırasında ortaya çıkıyor.

Geçen aralık ayında, Atina yakınlarında doğal gaz boru hattı döşeyen işçiler, Akropolis’e yakın bir noktada, tuğlalarla kaplanmış bir çukurda dik konumda gömülü bir Roma dönemi Hermes heykeli bulmuştu.

Selanik’te ise kısa süre önce, Kasım ayında resmi olarak açılan metro hattının onlarca yıl süren inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen çok sayıda tarihi eser sergilenmeye başlandı.

Mermer kaplı bir Roma caddesi ve Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait on binlerce eser, artık metro istasyonlarında ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

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