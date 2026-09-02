2 milyar dolarlık Meta anlaşması çöktü: Manus bağımsızlığa döndü

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Yapay zekâ girişimi Manus, Meta ile planlanan 2 milyar ABD dolarlık satın alma sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine geri döndü.Pekin’in satın alma işlemine müdahale etmesinden dört aydan uzun süre sonra gerçekleşen dönüşle birlikte Manus’un kurucu ekibi şirketin yönetimini sürdürmeye devam edecek. Şirket, bundan sonraki dönemde kendisini bağımsız bir yapay zekâ ajanı laboratuvarı olarak konumlandıracak.

Meta ile 2 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

Manus’un Meta tarafından satın alınmasına yönelik işlem Çin'de incelemeye alınmıştı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, nisan ayında taraflardan satın alma işlemini sonlandırmalarını istedi. Böylece Meta’nın Manus’u bünyesine katmasına yönelik 2 milyar ABD dolarlık anlaşmanın önü kesildi. Meta ile Manus arasındaki sürecin sona ermesiyle girişim yeniden kendi faaliyetlerine odaklandı.

Kullanıcı verilerinde düzenleme yapıldı

Bağımsız faaliyetlere geçiş sırasında Manus, bazı kullanıcı hesaplarını etkileyen veri işlemleri gerçekleştirdi. Şirket, belirli bölgelerdeki düzenleyici kurallara uyum sağlamak amacıyla 29 Aralık ve sonrasında oluşturulan bazı kullanıcı verilerini sildi. Bu işlemden etkilenen kullanıcıların verilerini Manus’un geri yükleme portalı üzerinden yeniden alabileceği belirtildi. Şirket ayrıca geçiş döneminde bazı kullanıcıların verilerini yedekleyip geri yüklediğini ve bu süreçte geçici erişim sorunlarının yaşandığını açıkladı.

Manus yapay zekâ ajanlarına odaklanıyor

Mart 2025’te kurulan Manus, web araştırması ve rapor hazırlama gibi karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen otonom yapay zekâ ajanları geliştiriyor. Girişim, bağımsız faaliyetlerine dönüşünün ardından genel amaçlı yapay zekâ ajanlarının yeteneklerini geliştirmeyi sürdüreceğini bildirdi. Şirket, bu teknolojileri daha karmaşık görevlerde kullanılabilecek ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor.

Şirketin geçmişi Çin’e uzanıyor

Manus’un ana şirketi Butterfly Effect, 2022 yılında Çin ana karasında kuruldu. Şirket daha sonra Singapur merkezli bir yapıya dönüştü. Bu süreçte Çin'deki çalışanlarının bir bölümüyle yollar ayrılırken, şirketin ülkedeki dijital varlığı da kaldırıldı.

Singapur’a taşınan girişim, ABD'nin teknoloji ihracatı ve yatırım kontrollerini aşarak ABD merkezli girişim sermayesi şirketlerinden yatırım aldı. Şirket ayrıca OpenAI ve Anthropic gibi sağlayıcıların gelişmiş yapay zekâ modellerine erişim sağladı.

Yeni yatırımcı görüşmeleri başladı

Meta anlaşmasının sona ermesinin ardından Manus’un yatırımcı yapısında da değişiklik gündeme geldi. Tencent Holdings, Manus’un yeni en büyük hissedarı olmak amacıyla görüşmeler yürütürken, girişimin önceki erken aşama yatırımcıları ZhenFund ve HSG de görüşmelere dahil oldu. Manus ise bağımsız yapısı altında yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesine ve bu teknolojilerin yeni ürünlere dönüştürülmesine devam edeceğini açıkladı.