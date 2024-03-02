2 milyonda bir ihtimal: Baba-oğul 29 Şubat'ta doğdu

ABD'de 1996 yılında 'artık gün' olarak bilinen ve 4 yılda bir olan 29 Şubat'ta doğan Dillon Glass'ın oğlu Archer Glass da 29 Şubat 2024 tarihinde dünyaya geldi.

Her birinin ayrı ayrı artık günde doğmasının 1461'de bir ihtimal olduğu, bir ebeveyn ile çocuğunun ikisinin de 29 Şubat'ta doğmasının ise çok daha küçük bir olasılık olduğu belirtildi. Hem babanın hem oğlunun 29 Şubat'ta doğması 2 milyonda bir ihtimalden bile düşük durumda.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Archer Glass, Iowa eyaletinin Des Moines kentindeki Iowa Methodist Tıp Merkezi'nde yerel saatle 07.47'de doğdu. Gray News kanalına konuşan Glass, "Bu, bir kasırga gibiydi. Tüm olanları yeni yeni anlıyorum" ifadelerini kullandı. Glass, "Bu, çok havalı ve son derece harika" değerlendirmesinde bulundu.

'Artık gün bebeğinin artık gün bebeği olursa ne olur?’

Doğumunun ardından baba-oğulun birlikte çekilen fotoğrafında, Archer'ın üzerinde yeşil bir kurbağa ile birlikte İngilizcedeki 'artık gün' (leap day) ifadesiyle kelime oyunu yapılarak 'Hayata atlıyorum' cümlesinin yer aldığı bir tulum olduğu görüldü. Hastanenin sahibi UnityPoint Health, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, baba-oğulun fotoğrafıyla birlikte "Bir artık gün bebeğinin artık gün bebeği olursa ne olur?" diye yazdı.

UnityPoint Health Sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, Archer ve annesinin durumunun iyi olduğunu, haftasonu taburcu edilebileceklerini söyledi. Açıklamada, Glass'ın Illinois ve Wisconsin'de hastane işleten kurumun bir çalışanı olduğu belirtildi.