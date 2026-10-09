200 yıllık bira fabrikası kapanıyor: 310 çalışan işini kaybedebilir

İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde bulunan Marston’s Bira Fabrikası için kapanma kararı alındı. İçki sektörünün büyük üreticilerinden Carlsberg Britvic, yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip tesisin 2027 yazında faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte üretim faaliyetlerinin yanı sıra tesise bağlı lojistik operasyonlarının da durdurulması planlanıyor. Bu gelişmenin yaklaşık 310 çalışanı etkilemesi bekleniyor.

Bira satışlarındaki düşüş sektörü zorluyor

İngiltere’de değişen tüketim alışkanlıkları ve geleneksel fıçı bira satışlarında yaşanan gerileme, sektörün üretim yapısını yeniden şekillendiriyor. Şirket yöneticileri, ülkede fıçı bira tüketiminin son 10 yılda yaklaşık yarı yarıya azaldığını belirtiyor. Tüketimdeki bu değişim, büyük ölçekli üretim tesislerinin ekonomik sürdürülebilirliğini de tartışmaya açıyor.

Bir tarihi fabrika daha kapanıyor

Sektördeki daralma yalnızca Marston’s ile sınırlı değil. Bir diğer büyük üretici Molson Coors da İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki Sharp’s Bira Fabrikası’nı mali açıdan sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Şirketler, Hobgoblin ve Sharp’s gibi markaların üretimini büyük tesisler yerine daha küçük ve uzmanlaşmış yerel işletmelere kaydırmayı hedefliyor. Böylece üretim maliyetlerinin azaltılması ve değişen pazar koşullarına uyum sağlanması amaçlanıyor.

İngiltere’de peş peşe gündeme gelen fabrika kapanışları, bira sektöründe tüketici tercihlerinin ve ekonomik koşulların üretim üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.