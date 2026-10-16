2006'dan 2026'ya uzanan erteleme: Filistin'de sandık neden 20 yıldır kurulamıyor?

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak 2021'de yayımladığı kararname ile 20 yıldır beklenen seçim sürecini başlattı. Buna göre 22 Mayıs 2021'de Yasama Konseyi, 31 Temmuz 2021'de Devlet Başkanlığı seçimleri yapılacaktı. Merkez Seçim Komisyonu kayıtları güncelledi, 30'dan fazla liste yarış için başvurdu. Batı Şeria ve Gazze'de 20 yıl aradan sonra ilk kez seçim büroları açıldı.

Kilit nokta Doğu Kudüs oldu

Takvim ilerlerken süreç Doğu Kudüs'te tıkandı. Filistin yönetimi, Doğu Kudüs'te yaşayanların daha önceki seçimlerde olduğu gibi posta merkezleri üzerinden oy kullanabilmesi için İsrail'in buna izin vereceğine dair teyit beklediğini açıkladı. İsrail cephesinden bu konuda net bir yanıt gelmedi. Görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Abbas, 29 Nisan'da Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından erteleme kararını duyurdu.

Abbas açıklamasında, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler oy kullanmadan seçim yapılmayacağını vurguladı. Filistin resmi ajansı WAFA da kararı aynı gerekçeyle duyurdu.

El Fetih neden tek liste olamadı

Seçim sürecinin en kritik iç gelişmesi El Fetih içinde yaşandı. Hareket 2021'e tek liste olarak giremedi. Abbas'ın desteklediği resmi listenin yanı sıra, İsrail cezaevindeki Mervan Barguti ile eski Dışişleri Bakanı Nasır el-Kıdva'nın ortak listesi ve Muhammed Dahlan'a yakın isimlerin desteklediği liste ayrı ayrı başvurdu. Bu durum, El Fetih tabanının 20 yıl sonra ilk kez bu kadar bölündüğü yorumlarına yol açtı.

2006'dan gelen Hamas faktörü

Filistin'de son yasama seçimlerini 2006'da Hamas kazanmış, bu sonucun ardından Batı Şeria ve Gazze arasında siyasi bölünme oluşmuştu. Yasama Konseyi'nin çalışmaları durmuş, 2018'de feshedilmişti. 2021 öncesi anketlerde Hamas'ın 20 yıla rağmen oy oranını koruduğu görülüyordu. Bu tablo, olası bir seçim sonucunun Batı Şeria'daki yönetim yapısını ve uluslararası yardımları nasıl etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Uluslararası tepkiler ve yeni tarih

Erteleme sonrası Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Filistinlilerin demokratik katılım hakkının korunması ve Doğu Kudüs dahil seçimlerin yapılabilmesi çağrısı yaptı.

Hamas ve bazı bağımsız listeler ise erteleme kararının Kudüs gerekçesinin ötesinde siyasi hesaplarla alındığını savundu.

Bugün gelinen noktada tablo değişti. Abbas yönetimi, 20 yıllık aranın ardından yeni bir takvim açıkladı. Resmi ajans WAFA'nın aktardığına göre yasama seçimlerinin Kasım 2026'da, başkanlık seçimlerinin ise 2027 başında yapılması planlanıyor.

Bu açıklamayla birlikte 2006'dan 2026'ya uzanan 20 yıllık erteleme sürecinin sona erip ermeyeceği, Doğu Kudüs'te oy kullanımının sağlanıp sağlanamayacağına ve El Fetih ile Hamas arasında seçim güvenliğine dair uzlaşıya bağlanmış durumda.

Özetle 2021'de Doğu Kudüs engeline takılan seçim süreci, 2026 takvimiyle yeniden masada. Abbas yönetiminin açıkladığı yeni tarihler, Filistin'de 20 yıldır ertelenen sandığın bu kez kurulup kurulamayacağının da sınavı olacak.