2022’den bu yana ilk kez: Ukrayna, NATO Zirvesi’ne davet edilmedi

Avrupa haber sitesi Euractiv, NATO’nun Haziran ayında yapılacak zirveye, ABD’yle olası sürtüşmeyi önlemek amacıyla Ukrayna yönetimini davet etmediğini bildirdi.

Haberde, “Ukrayna yönetimi Haziran ayında yapılacak NATO Zirvesinin kilit tartışmalarına davet edilmedi” ifadesine yer verilirken bunun, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'da özel askeri harekat başlattığı günden bu yana oluşan bir geleneği bozduğu kaydedildi. Vladimir Zelenskiy’in son üç yılda NATO’nun tüm zirvelerine katıldığı anımsatıldı.

Zirvenin gündeminde şu anda sadece bir oturumun yer aldığını ve bu oturumda sadece NATO üyesi 32 ülkenin temsilcileri arasında görüşmelerin yapılacağı aktarılırken bir kaynak, Beyaz Saray’ın, gündemde Zelenskiy’e zaman ayrılması konusunda şüphelerini dile getirdiğini bildirdi.

Kaynak, “Bu zirvenin amacı ittifak içinde birlik olduğunu göstermek. Ukrayna'nın dahil edilmesi özellikle (ABD Başkanı Donald) Trump ile gerginlik yaratabilir” ifadesini kullandı.

Başka bir kaynağa göre, Kiev'den gelen heyet, geleneksel olarak zirvenin açılışını yapan gayri resmi liderler yemeği de dahil olmak üzere, diğer ittifak ortaklarıyla aynı düzeyde sosyal etkinliklere davet edileceğini söyledi.

Daha önce İtalyan Ansa ajansı, ittifak içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Vladimir Zelenskiy'nin Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO Zirvesine davet edilmesine karşı olduğunu aktarmıştı.

NATO Zirvesi 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'deki Kongre Binasında gerçekleştirilecek.