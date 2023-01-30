2022'nin lideri Toyota

Tedarik zincirindeki aksamalar ve küresel çip kıtlığına rağmen 2022 yılında 10 milyon 500 bin adet araç satan Toyota, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi en çok otomobil satan üretici oldu.

2022 yılında 8 milyon 260 bin araç satan Alman Volkwagen grubu en çok otomobil satan ikinci üretici oldu. Volkswagen'i 6 milyon 840 bin adet araç satışı ile Hyundai Motor Group takip ederken dördüncü sırayı 6 milyon 150 bin adet ile Nissan Motor, Renault ve Mitsubishi Motors ittifakı izledi.

S&P Global Mobility, Toyota'nın en yakın rakibi Volkswagen'a karşı 2023 yılında da üstünlük sağlayacağını tahmin ediyor. S&P Global Mobility'nin yapmış olduğu tahmine göre Toyota 2023 yılında 10 milyon 400 bin, Volkwagen 7 milyon 990 bin araç satışı yapacak.