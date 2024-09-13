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2023 yılında oluşan sismik gizemin sebebi Grönland'daki "mega tsunami" çıktı

Bilim insanları Danimarka Donanması'nın iş birliğinde, geçen yıl eylül ayında dünyanın dört bir yanındaki sensörler tarafından kaydedilen sismik sinyalin Grönland'daki tsunami sonucu oluştuğunu tespit etti.

Haber Merkezi
AA
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2023 yılında oluşan sismik gizemin sebebi Grönland'daki "mega tsunami" çıktı
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BBC'nin haberine göre, bilim insanları Danimarka Donanması'nın iş birliğinde 2023'te 9 gün süren sismik gizemli sinyali inceledi.

"Gizemli" sismik sinyalin nedeni

Sismik verileri kullanan bilim insanları, sinyalin kaynağının Grönland’ın doğusundaki Dickson Fiyordu olduğunu belirledi. Bunun üzerine uydu görüntüleri ve tsunami öncesi çekilen fiyordun fotoğrafları dahil olmak üzere birçok veri karşılaştırıldı.

Sonuçta bilim insanları, Dickson Fiyordu’nda 1200 metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde bulunan bir yamaçtan eriyen buzulun çökmesi sonucu oluşan devasa heyelanın 9 gün boyunca "Dünya'yı sallayan" tsunamiyi tetiklediği sonucuna ulaştı.

Araştırmada, heyelan nedeniyle 200 metre yüksekliğinde devasa bir dalga meydana geldiği, oluşan bu "mega tsunami"nin dar fiyortta sıkışarak ileri geri gidip gelmesi ile "gizemli" sismik sinyalin oluştuğu kanaatine varıldı.

Bilim insanları, iklim değişikliği etkisiyle Grönland dağlarını destekleyen buzulların erimesinin benzer heyelanları sıklaştırdığını düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

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