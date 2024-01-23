2023'te dünya genelinde 1 milyondan fazla Afgan sınır dışı edildi

Afganistan geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin başkent Kabil'de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ülke dışında yaşayan düzensiz Afgan göçmenlerle ilgili 2023'e dair değerlendirmesini paylaştı.

Çoğu, Pakistan ve komşu ülkeler olmak üzere 2023'te 1 milyondan fazla Afganın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini aktaran Bakan Vekili Hakkani, uluslararası yardım kuruluşlarının söz konusu Afganlara düzenli yardım sağlamasını istedi.

Hakkani, UNHCR yetkililerinden, göçmenlik konusunu siyasi konulardan ayırmalarını ve Afganistan'a yönelik yardımlarını sürdürmelerini talep etti.

Aralık sonlarında, Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, 800 bin Afganın Pakistan, İran, Türkiye ve komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerden Afganistan'a gönderildiğini açıklamıştı.

Dönüşlerin çoğu Pakistan'dan

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, Ekim 2023'ün başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda 20 Ocak'ta konuşan Sözcü Mücahid, Pakistan'dan dönen Afganların sayısının 500 bine ulaştığını kaydetmişti.