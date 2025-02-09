2025 Dünya Hükümetler Zirvesi başlıyor

Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), 12. edisyonunda, devlet başkanlarından teknoloji dünyasının önde gelen isimlerine kadar dünyanın en etkili liderlerini, önümüzdeki on yıl boyunca küresel ilerlemeyi sağlamak için çözümler geliştirmek üzere bir araya getiriyor.

30'dan fazla devlet başkanı, 400'den fazla bakan, 80 uluslararası kuruluş, 140 hükümet delegasyonu ve 6.000'den fazla katılımcı, 11-13 Şubat tarihleri arasında Dubai'de bir araya gelerek ekonomik istikrar, dijital dönüşüm ve kamu-özel sektör iş birliğinin anlamlı bir değişim yaratabileceğine dair çözümleri belirleyecek.

“Amacımız gelecek nesilleri güçlendirmek”

Teknolojik değişimin hızlandığı ve jeopolitik dönüşümlerin yaşandığı bir ortamda, Dünya Hükümetler Zirvesi’nin, hükümetlerin, endüstrilerin ve küresel kurumların etkili değişimi yönlendirdiği önde gelen bir platform olduğunu belirten BAE Kabine İşleri Bakanı ve Dünya Hükümetler Zirvesi Başkanı H.E. Mohammad Al Gergawi, “Dünya Hükümetler Zirvesi, 2013'teki başlangıcından bu yana geleceği öngörmek ve şekillendirmek için liderleri, uzmanları ve girişimcileri bir araya getiren gelecek odaklı bir düşünce platformu olmuştur. Zirve bu yıl da hükümetlerin ve toplumların karşı karşıya kaldığı hızlı değişimleri ve ortaya çıkan zorlukları ele alan küresel bir diyaloğu teşvik ediyor. Amacımız, insanlığın kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek, koşulları iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ederek, gelecek nesilleri güçlendirmektir” açıklamasında bulundu.

İş birliği yoluyla küresel etki yaratmak amaçlanıyor

Yönetişimin inovasyonla kesişerek somut sonuçlar doğurmasını sağlayan ve alternatif çözümleri teşvik etmek amaçlayan Dünya Hükümetler Zirvesi, bünyesinden gerçekleştirilecek oturumlara 300'den fazla küresel uzman katılacak ve zirve 30 stratejik raporun hazırlanmasıyla sona erecek.

Yapay zekanın yönetişimdeki rolü, mobilitenin geleceği, ekonomik dayanıklılık, iklim adaptasyonu, küresel sağlık dönüşümü, ortaya çıkan sınırlar ve nüfus azalması gibi acil konular, 21 forum ve 200'ün üzerinde interaktif oturumda ele alınacak.

Uluslararası kuruluşların liderleri katılacak

Zirve, küresel iş birliğini, bilgi alışverişini ve uygulanabilir stratejileri teşvik ederek ulusları, endüstrileri ve toplumları belirsizlikle başa çıkma ve herkes için daha dirençli ve eşitlikçi bir gelecek inşa etme konusunda güçlendirmektedir. Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi gibi önemli uluslararası kuruluşların liderleri katılacak.

Ayrıca, 30'dan fazla üst düzey bakanlık toplantısı, uzmanlık ve en iyi uygulamaları paylaşmak üzere çeşitli sektörlerden hükümet liderlerini bir araya getirecek. Üstün başarılar, 'En İyi Bakan Ödülü (PwC ile ortaklaşa)' ve 'Küresel Hükümet Mükemmeliyet Ödülü' gibi prestijli küresel ödüllerle takdir edilecek.

Yapay zekanın geleceği nasıl dönüştürdüğünü keşfetmek üzere dünyanın önde gelen 100 yapay zeka uzmanını bir araya getiren TIME 100 AI toplantısı da Dünya Hükümetler Zirvesi 2025 kapsamında gerçekleştirilecek. Zirve; özel sektör, teknoloji, finans, enerji ve medya sektörlerinden üst düzey endüstri liderlerinin inovasyon ve yönetişim tartışmalarına katkıda bulunmasında kilit bir rol oynayacak.

Katılımın geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdiği Dünya Hükümetler Zirvesi, ileri görüşlü yönetişim için dünyanın önde gelen toplantısı olma konumunu bir kez daha göstermeye hazır.