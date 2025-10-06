  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Takip Et

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü "periferik bağışıklık toleransı" keşiflerinden dolayı Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Takip Et

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü "periferik bağışıklık toleransı" keşiflerinden dolayı Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu - Resim : 1

Nobel Ödülleri

Nobel Ödülleri, İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı tarafından veriliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Şarkıcı Melike Şahin, Grammy’de 4 farklı kategoride yarışmaya hak kazandıŞarkıcı Melike Şahin, Grammy’de 4 farklı kategoride yarışmaya hak kazandıKültür-Sanat
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
Dünya
İsrail, Gazze’nin tarihi ve kültürel mirasını yok etti
İsrail, Gazze’nin tarihi ve kültürel mirasını yok etti
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29 kişi Madrid’e döndü
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29 kişi Madrid’e döndü
Trump, 80. doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş organize edecek
Trump, 80. doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş organize edecek
Venezuela Lideri Maduro'dan Papa 14. Leo'ya mektup
Venezuela Lideri Maduro'dan Papa 14. Leo'ya mektup
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti
Discord hacklendiğini doğruladı: 200 milyon kullanıcının verisi tehlike altında
Discord hacklendi: 200 milyon kullanıcının verisi tehlikede