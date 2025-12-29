2025, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde diplomasi yılı oldu

Yıl boyunca İstanbul, Brüksel, New York ve Washington gibi merkezlerde gerçekleştirilen toplantılar, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan iletişimin güçlenmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı görüşmeler, Ukrayna’ya sağlanan yardımın koordinasyonu ve müzakerelerin ilerlemesinde belirleyici oldu. İnsani koridorların açılması ve geçici ateşkesler, 2025’in diplomasi odaklı ilerlemesinin somut göstergeleri olarak kayda geçti.

İstanbul’da kritik görüşme

Mart ayında İstanbul’da, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında üst düzey bir toplantı düzenlendi. Görüşmede taraflar, insani yardımların ulaştırılması, savaş bölgelerindeki sivillerin korunması ve geçici ateşkes sağlanması konularında somut adımlar üzerinde anlaştı. Toplantıya arabulucu olarak Türkiye katıldı ve görüşmelerin koordinasyonu sağlandı. İstanbul buluşması, diplomatik kanalların açılmasında ve taraflar arasında doğrudan iletişimin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. Görüşmelerin sonunda ortak bir bildiri yayımlandı ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’ne bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Taraflar, müzakerelerin belirli aralıklarla İstanbul ve Brüksel’de devam etmesini kararlaştırdı. İstanbul’daki toplantı, yılın ilk çeyreğinde diplomasi açısından en somut adım olarak kayıtlara geçti.

Brüksel’de ara müzakereler

Mayıs ayında Brüksel’de düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği, taraflar arasında ara müzakereler yürüttü. Toplantıda enerji güvenliği, ekonomik iş birliği ve sivillerin güvenliği ana gündem maddelerini oluşturdu. Ukrayna’da elektrik ve gaz altyapısının korunması için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Görüşmeler sonucunda bazı insani koridorların açılması ve sivillerin güvenli şekilde tahliyesi konusunda mutabakat sağlandı. Taraflar ayrıca, insani yardımların ulaştırılması sürecinin denetlenmesi ve raporlanması için ortak bir mekanizma üzerinde anlaştı. Toplantıya katılan diplomatik heyetler, sürecin devamı için yaz aylarında yeni bir görüşme takvimi belirledi. Brüksel’deki görüşmeler, diplomatik sürecin hız kazanmasına ve taraflar arasında güvenin tesis edilmesine katkı sağladı.

Washington temasları diplomasiye ivme kazandırdı

Eylül ayında Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda taraflar, müzakere sürecini ele aldı. Görüşmelerde Ukrayna’daki enerji altyapısı, ekonomik işbirliği ve insani yardımlar öncelikli konular olarak tartışıldı. Trump yönetimi, görüşmeler sırasında Ukrayna’ya sağlanan askeri ve insani desteğin belirli koşullar altında devam edeceğini açıkladı. Taraflar, müzakerelerin ilerlemesi ve insani yardımların sahada koordineli şekilde ulaştırılması için ABD’nin arabuluculuk rolünü kabul etti. Washington temasları, diplomatik sürecin son çeyreğe taşınmasında ve müzakerelerin önceliklendirilmesinde kritik bir adım oldu. Görüşmelerin ardından ortak bir bildiri yayımlandı ve taraflar gelecek görüşmeler için tarih belirledi. Bu süreç, ABD-Ukrayna-Rusya ilişkilerinde doğrudan temasların artmasına zemin hazırladı.

BM Genel Merkezi’nde görüşmeler

Temmuz ayında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde taraflar bir araya geldi. Toplantının ana gündemi, savaşın doğrudan etkilediği sivillerin korunması ve insani yardımların dağıtımıydı. BM aracılığıyla yardım paketlerinin güvenli ve koordineli şekilde ulaştırılması sağlandı. Görüşmelerde taraflar, savaşın yoğun yaşandığı bölgelerde geçici ateşkeslerin sağlanması için iş birliği yapmayı kabul etti. Toplantı sonucunda yayımlanan ortak belgede, insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin güvenliğinin gözetilmesi konularında somut adımların atılması kararlaştırıldı. BM’nin koordinasyon rolü, yardımların sahada hızlı şekilde ulaşmasını mümkün kıldı. Bu süreçte taraflar arasında düzenli iletişim kanalları oluşturuldu ve çatışma bölgelerindeki raporlama sistemleri kuruldu. New York görüşmeleri, 2025 yazında diplomatik sürecin en yoğun dönemi olarak kaydedildi.

2026 için diplomatik yol haritası belirlendi

Aralık ayında yapılan diplomatik temaslarda 2026 için yeni müzakere takvimi oluşturuldu. Taraflar, yıl boyunca elde edilen mutabakatların ilerletilmesi ve çatışmaların azaltılması amacıyla görüşmeleri sürdürmeyi kararlaştırdı. Gelecek yılın ilk çeyreğinde İstanbul ve Brüksel’de yeni toplantılar yapılacak. Görüşmelerde insani yardım, sivillerin korunması ve ekonomik işbirliği konuları gündemde tutulacak. Diplomatik kanalların kesintisiz şekilde açık tutulması ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 2025’te atılan adımlar, 2026’nın müzakereler açısından hazırlık yılı olmasını sağladı. Taraflar, mevcut anlaşmaları uygulamaya koymak ve diplomatik iletişimi devam ettirmek için yıl sonuna kadar düzenli temaslarda bulunmayı kararlaştırdı.