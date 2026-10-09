2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Navi Pillay'dan Trump'a gönderme: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşabilirim”

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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, X hesabından Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazandığını öğrendiği anlara ilişkin bir video paylaştı.

Callamard, paylaşımında Pillay ile birlikte Nürnberg Mahkemesi'nde olduklarını belirterek, “İnanılmaz bir an. Navi Pillay, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Şu an birlikte Nürnberg Mahkemesi'ndeyiz. Bu ödül için daha güçlü bir sembol düşünemiyorum. Hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Pillay da insan haklarını savunan meslektaşlarıyla bir arada bulunduğu sırada ödüle layık görüldüğünü öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze raporunu hatırlattı: “Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun?”

Son dönemde Gazze'de yaşananları “soykırım” olarak nitelendiren bir rapor üzerinde çalıştığını hatırlatan Pillay, bu çalışmasının ardından cesareti nedeniyle takdir edildiğini söyledi.

Ödüle layık görülmesinin kendisini şaşırttığını belirten Pillay, “Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun?” diye sordu.

Trump'a esprili gönderme

Pillay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğine yönelik açıklamalarına da değindi. Trump'a esprili bir göndermede bulunan Pillay, “Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşabilirim” ifadelerini kullandı.

Trump da ödülü istediğini birçok kez dile getirmişti

2026 Nobel Barış Ödülü, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi yönündeki çalışmaları dolayısıyla Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verildi.

Pakistan, İsrail ve Kamboçya, Trump'ı çeşitli çatışmaların çözümüne katkıları nedeniyle 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıklamıştı. Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda ödülü hak ettiğini birçok kez dile getirmişti.