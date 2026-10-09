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2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verdi.

Haber Merkezi
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2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
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2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılamalara yönelik çalışmalarıyla uluslararası hukuka önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Pillay'ın kariyeri boyunca evrensel hukuk ilkelerini savunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Norveç Nobel Komitesi, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi konusundaki çabaları dolayısıyla 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navi Pillay'a verme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.