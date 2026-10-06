2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
2026 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanı Francis Halzen kazandı.
DHA
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı.
Ödül, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bilim insanı Francis Halzen'e verildi.
Ödülü kazanan isme 12 milyon İsveç Kronu (1,2 milyon dolar) tutarında para ödülü verileceği bildirildi.