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2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

2026 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanı Francis Halzen kazandı.

Haber Merkezi
DHA
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2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı.

Ödül, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bilim insanı Francis Halzen'e verildi.

Ödülü kazanan isme 12 milyon İsveç Kronu (1,2 milyon dolar) tutarında para ödülü verileceği bildirildi.

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