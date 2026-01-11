2026'da Avrupa'nın dijital politika gündeminde neler var?

20 Ocak’ta Avrupa Komisyonu’nun uzun süredir beklenen Dijital Ağlar Yasası (DNA) taslağını açıklaması bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2025’in sonunda ekibine hitaben yaptığı esprili konuşmada, “2025 hepimiz için zor bir yıldı ama merak etmeyin… 2026 daha da zor olacak” dedi.

Euronews'in EU Tech Loop’tan derlediği habere göre Avrupalılar artık süregelen jeopolitik sarsıntılara, dağılan ittifaklara ve iç siyasi gerilimlere alışmış hatta bir ölçüde duyarsızlaşmış görünüyor.

2026 aynı zamanda Avrupa Birliği’nin dijital politikaları açısından kritik bir hazırlık yılı olacak. Pek çok yasal düzenleme ya yıl sonunda ya da 2027’de sonuçlanacak. Bu açıdan 2027’nin ilk yarısında Litvanya, ikinci yarısında Yunanistan dönem başkanlığına şimdiden "kolay gelsin" demek gerek.

Ana baskı noktaları değişmiş değil.

Bir yandan çok farklı siyasi yaklaşımlar arasında denge kurarak Avrupa şirketlerinin rekabet gücünü korumak, diğer yandan “olsa iyi olur” den ziyade gerçekten önemli olana odaklanmak ve ABD yönetiminin teknoloji alanını yakından izlediği bir dönemde, yeni AB girişimlerinin transatlantik ilişkilerde öngörülemez ve karşılıklı sonuçlar doğurmasını yönetmek.

1- Sadeleştirme: Dijital Omnibus

2026’nın ortasına kadar Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in, Avrupa’nın (dijital) rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ana girişim olan Dijital Omnibus konusunda genel bir tutum benimsemesi bekleniyor. İyimser senaryoya göre Omnibus 2027 ortasında yürürlüğe girebilir; gerçekçi bakıldığında ise takvimlerin sık sık değiştiği biliniyor.

Bazı kesimler Omnibus’un yeterince iddialı olmadığını düşünürken, bazıları ise süreci tamamen durdurmak için gerekçe arıyor. Bu nedenle müzakerelerin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Avrupalı girişimcilerden daha net ve güçlü mesajlar gelmesi dengeyi sağlayabilir, ancak art arda gelen danışma süreçleri ve girişimler karşısında bunu başarmak hiç kolay değil.

2- Dijital Ağlar Yasası (Digital Networks Act)

20 Ocak’ta Avrupa Komisyonu’nun uzun süredir beklenen Dijital Ağlar Yasası (DNA) taslağını açıklaması bekleniyor. Metnin ilk olarak 2025’in son çeyreğinde hazırlanması planlanmıştı, ancak Düzenleyici İnceleme Kurulu’nun olumsuz görüşü sonrası Komisyon değişiklik yapmak zorunda kaldı.

DNA’nın temel fikirleri de ciddi itirazlarla karşılaşıyor. Üye ülkeler, ulusal yetkilerinden vazgeçmeye pek istekli değil. Tüketici örgütleri ve sivil toplum ise “ağ ücretleri” fikrine açıkça karşı çıkıyor. Ayrıca AB, AB–ABD ticaret anlaşması kapsamında ABD’ye bu tür ücretleri getirmeyeceğine dair söz vermişti. Bu anlaşmanın hâlâ ne ölçüde geçerli olduğu ise açık bir soru.

3- Kişiselleştirilmiş reklamlar ve sosyal medya deneyimi: Dijital Adalet Yasası

Dijital çağ için güncellenmiş bir tüketici gündemi olan Dijital Adalet Yasası (DFA)’nın 2026’nın son çeyreğinde açıklanması planlanıyor. DFA’yı savunanlar, kişisel verilerin hedefli reklamlar için kullanımının sınırlandırılmasını, sosyal medya kullanıcı deneyimine yönelik kısıtlamalar getirilmesini ve benzeri adımları gündeme taşıyor.

Eleştirmenler ise bu önerilerin mevcut düzenlemelerle örtüştüğünü savunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile dijital pazarlamacılar, hedefli reklamların sınırlandırılmasının iş modellerine etkisini fark ettikçe tartışmaların daha da sertleşmesi bekleniyor.

4- Sohbet denetimi: Çevrimiçi çocuk istismarıyla mücadele

Danimarka Dönem Başkanlığı, Kasım 2025’te Konsey’i sohbet denetimine ilişkin bir uzlaşma metni üzerinde anlaşmaya zorladı ve Avrupa Parlamentosu ile üçlü müzakereler başladı.

Bu teklif, teknoloji şirketlerini fiilen mesajlaşmaları taramaya itmesi ve dijital kimliklendirme gibi ek yükümlülükler getirmesi nedeniyle “Pandora’nın kutusu” olarak görülüyor. Görüşmelerin zor geçmesi bekleniyor. Mevcut geçici kuralların süresi baharda doluyor; Komisyon ise bu kuralların Nisan 2028’e kadar iki yıl uzatılmasını talep etti.

5- Yeni ödeme sistemi: Dijital euro

Avrupa Merkez Bankası son iki yıldır üye ülkelerle birlikte dijital euronun altyapısı üzerinde çalışıyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla liderler projeyi hızlandırma çağrısı yaptı ve dijital euroyu destekleyen yasal düzenlemenin 2026’da kabul edilmesi bekleniyor.

Dijital euro, mevcut sistemlere alternatif bir Avrupa ödeme altyapısı anlamına geliyor. Rekabetin artması, ülkeler arasındaki parçalanmış ödeme sistemlerinin azalması, daha ucuz işlemler ve Avrupa fintech ekosisteminin güçlenmesi gibi fırsatlar sunuyor.

Ancak vatandaşların dijital euro cüzdanlarında tutabileceği miktarın sınırlı olması planlanıyor. Bu da bankalarla bağın kopmasını engelliyor. Hem Avrupalı bankaların hem de ABD’li ödeme şirketlerinin projeye mesafeli yaklaşması bekleniyor.

6- Yüksek riskli tedarikçilere daha az kaynak: Siber Güvenlik Yasası

Avrupa Komisyonu’nun 14 Ocak’ta Siber Güvenlik Yasasının revize edilmiş taslağını yayımlaması bekleniyor. Komisyon, bu yasa aracılığıyla 5G siber güvenlik araç setini güçlendirmeyi ve bazı önlemleri zorunlu hale getirmeyi tartışıyor.

Ayrıca “yüksek riskli tedarikçi” tanımının genişletilmesi ve telekomünikasyon dışındaki stratejik sektörlere de zorunlu tedbirlerin uygulanması gündemde.