2030 hedefleri tıkandı: İngiltere'de geciken altyapı projeleri tüketiciye pahalıya patlayacak

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İngiltere'nin 2030 yılına kadar elektrik sistemini karbonsuzlaştırma hedefi doğrultusunda planlanan şebeke yükseltme projelerinde ciddi gecikmeler yaşanıyor. Ulusal Denetim Ofisi (NAO), altyapı projelerindeki aksamaların haneleri yıllarca daha yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

Kısıtlama maliyetleri yılda 1,9 milyar sterline ulaştı

Yenilenebilir elektrik üretim kapasitesinin mevcut şebeke altyapısından çok daha hızlı büyümesi, rüzgar enerjisinin kullanılamadığı dönemlerde ödenen tazminat miktarını artırdı. Mevcut durumda elektrik faturalarına yılda 1,9 milyar sterlin ek yük getiren kısıtlama maliyetlerinin, 2030 yılına kadar yıllık 12,7 milyar sterline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuzey İskoçya başta olmak üzere iletim kablolarının yetersiz olduğu bölgelere rüzgar santralleri kurulması için verilen sübvansiyonlar eleştirilerin odağında yer alıyor. Rüzgar santrallerinin durdurulması gerektiğinde işletmecilere tazminat ödenirken, oluşan elektrik açığını kapatmak için gaz santrallerinin devreye sokulması maliyetleri katlıyor.

80 projeden sadece 12'si tamamlanabildi

İngiltere’nin Temiz Elektrik 2030 programı çerçevesinde yüksek gerilim iletim şebekesini güçlendirmek amacıyla 70 milyar sterlin değerinde 80 proje planlandı. Ancak raporlara göre bu projelerden şu ana kadar sadece 12’si tamamlanabildi.

Ulusal Denetim Ofisi, tüm proje portföyünün tesliminden doğrudan sorumlu tek bir kişi veya kurumun bulunmadığına dikkat çekti. Ayrıca enerji düzenleyicisi Ofgem’in bazı yükseltme projelerini onaylamakta gecikmesinin, projelerin daha yüksek maliyetlerle, iş gücü ve ekipman rekabetinin yoğun olduğu bir dönemde başlamasına neden olduğu belirtildi.

Enerji devlerinden denetim çağrısı ve siyasi gerilim

Ulusal Denetim Ofisi Başkanı Gareth Davies, gerekli altyapı yükseltmelerinin hayata geçirilememesinin ekonomik büyümeyi engelleyebileceğini ve tüketici üzerindeki mali yükü artıracağını söyledi. Gelişmeler üzerine Octopus Energy Üst Yöneticisi Greg Jackson tüm şebeke projelerinin gözden geçirilmesini talep ederken, EDF de süreçler için daha sıkı denetim çağrısında bulundu.

Süreç siyasetin de gündemine oturdu. Enerji Bakanı Michael Shanks yaşanan aksaklıkların sorumluluğunun önceki Muhafazakar hükümetlere ait olduğunu savunurken; Gölge Enerji Bakanı Andrew Bowie ise zarara Ed Miliband döneminde net sıfır hedeflerinin aşırı hızlandırılmasının yol açtığını ileri sürdü.