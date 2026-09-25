22 farklı riske karşı harekete geçtiler: 2,2 milyon haneye acil durum kitapçığı

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İrlanda hükümeti, vatandaşların olası acil durumlar ve uzun süreli hizmet kesintilerine karşı hazırlıklı olması amacıyla ülke genelinde kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Acil Durumlara Hazır Olun” başlıklı kitapçık, eylül ayının sonundan itibaren hanelere posta yoluyla ulaştırılacak.

Acil durumlar için üç temel adım

Kitapçıkta vatandaşlara acil durumlara hazırlanmak için üç temel adım öneriliyor. Bunlar, karşılaşılabilecek risklerin farkında olmak, temel ihtiyaçları kapsayan bir hazırlık planı oluşturmak ve aile, komşular ile güvenilir bilgi kaynaklarıyla iletişimi sürdürmek olarak sıralanıyor.

Kitapçıkta ayrıca kişilerin acil durum kontrol listesini incelemesi, önemli bilgileri ilgili alanlara kaydetmesi ve belgeyi evde kolay ulaşılabilecek bir yerde saklaması tavsiye ediliyor.

Evlerde bulunması önerilen malzemeler

Acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeler arasında su, bozulmayan yiyecekler, ilaçlar ve hijyen ürünleri bulunuyor.

Vatandaşlara ayrıca önemli belgeleri hazır bulundurmaları, taşınabilir şarj cihazı ve yol haritası bulundurmaları öneriliyor. Pilli, kurmalı veya güneş enerjisiyle çalışan radyoların da acil durum hazırlığının bir parçası olması isteniyor. Kitapçıkta elektrik, su, iletişim ve ulaşım gibi temel hizmetlerin kesintiye uğrayabileceği belirtilerek, kişilerin mümkün olduğunca kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olması gerektiği vurgulanıyor.

22 farklı risk için hazırlık çağrısı

Hazırlanan önerilerin, İrlanda'nın son Ulusal Risk Değerlendirmesi kapsamında belirlenen 22 farklı risk dikkate alınarak oluşturulduğu bildirildi. Bu riskler arasında seller, kar ve buzlanma, uzun süreli düşük sıcaklıklar, fırtınalar, pandemiler, terör saldırıları, su tedarikinin kesilmesi veya kirlenmesi ve gıda zincirindeki sorunlar yer alıyor. Ayrıca kritik tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalar, insansız hava araçlarının yıkıcı amaçlarla kullanılması, kitlesel iç göç ve yurt dışında meydana gelebilecek nükleer kazalar da listede bulunuyor.

Siber saldırılar da listede

Kitapçıkta teknolojik risklere de özel bölüm ayrıldı. Siber saldırılar, denizaltı altyapısının zarar görmesi, elektrik veya gaz tedarikindeki kesintiler ve petrol tedarikinde yaşanabilecek aksamalar bu kapsamda sıralandı. Ulaşım alanında ise hava kazaları, kritik ulaşım altyapısının veya merkezlerinin kullanılamaz hale gelmesi ve denizcilik kazaları dikkate alındı.

“Amaç insanları korkutmak değil”

Savunma Bakanı Helen McEntee, kampanyanın amacının vatandaşlarda korku oluşturmak olmadığını, olası aksaklıklara karşı pratik bilgiler sunmak olduğunu belirtti. McEntee, İrlanda'nın son yıllarda fırtına, sel ve elektrik kesintileri gibi çeşitli acil durumlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Bakan, vatandaşlardan kitapçık ellerine ulaştığında belgeyi okumalarını, kontrol listesini tamamlamalarını ve önemli bilgileri doldurarak kolay ulaşabilecekleri bir yerde saklamalarını istedi.

Kitapçık farklı noktalardan da alınabilecek

Acil durum kitapçığının yalnızca posta yoluyla değil, yerel yönetim binaları, kütüphaneler ve Halk Katılım Ağı üzerinden de vatandaşların erişimine sunulacağı bildirildi.