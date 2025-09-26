236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı, kampanya başlatıldı

Birleşik Krallık sınırında ele geçirilen 236 bin sahte Labubu oyuncağın testlerinde kansere yol açabilecek kimyasallar ve boğulma riski ortaya çıktı.

Birleşik Krallık yetkilileri, bu yıl toplam 3,5 milyon sterlin değerinde sahte oyuncak ele geçirildiğini duyurdu. Resmi verilere göre, bu oyuncakların yüzde 75'i kritik güvenlik testlerini geçemedi. Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (IPO) açıklamasına göre, ele geçirilen 259 bin sahte oyuncağın yüzde 90'ı, yani 236 bini, sahte Labubu bebeklerden oluştu.

Sahte oyuncaklarda kanser riski ortaya çıktı

Uzmanların yaptığı testlerde, ele geçirilen oyuncakların bazılarında yasaklı kimyasallar bulundu. Bu maddelerin kansere neden olabileceği ve çocuklarda ciddi boğulma riski yarattığı belirtildi. Özellikle bebekler ve küçük çocuklara yönelik ürünlerin bu kimyasalları içerdiği vurgulandı.

IPO'nun uygulama müdür yardımcısı Helen Barnham, “Gördüğünüz nadiren aldığınız şeydir” diyerek, sahte oyuncakların paketlerinde gizlenen tehlikelere dikkat çekti.

Barnham, “Ambalajın arkasında, çocukları gerçek tehlikeye sokan boğulma riskleri, zehirli kimyasallar ve kusurlu parçalar gizli olabilir. Bu ürünler, yasaların gerektirdiği tüm güvenlik kontrollerinden geçmemiştir. Bu nedenle ortaklarımızla birlikte bu tehlikeli ürünlerin evlere girmesini önlemek için çalışıyoruz” dedi.

Ebeveynler maliyeti güvenliğe tercih ediyor

IPO'nun yakın zamanda yaptığı ankete göre, oyuncak alıcılarının yüzde 92'si sahte ürünlerin farkında olmasına rağmen, alımlarında güvenlikten çok maliyet tasarrufuna önem veriyor. Katılımcıların yüzde 70'i maliyeti en önemli faktör olarak görürken, yalnızca yüzde 27'si güvenliği önceliklendirdi.

'Sahte oyuncak, gerçek zarar' kampanyası başlatıldı

Bu tablo üzerine IPO, oyuncak perakendecileri, yerel konseyler ve influencer'larla işbirliği yaparak "Sahte Oyuncaklar, Gerçek Zararlar" adlı bir farkındalık kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı, ucuz sahte oyuncakların çocuk sağlığı ve güvenliği açısından yaratabileceği "yıkıcı sonuçlara" karşı ebeveynleri uyarmak. Barnham, “Çocuk güvenliği her şeyden önce gelir. Ebeveynlere çağrımız: Lütfen çocuğunuzu test edici yapmayın” ifadelerini kullandı.