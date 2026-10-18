247 çocuğu zehirleyen kreş işletmecisine müebbet hapis verildi

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Çin'de 247 çocuğun kurşun içeren yiyecekler nedeniyle zehirlendiği kreşin işletmecisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Lanzhou'daki mahkeme, kreşi işleten kadını "zehirli ve sağlığa zararlı gıda üretmek ve satmaktan" suçlu buldu. Davada yargılanan beş kreş çalışanına ise 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkemenin hükmüne göre kreş işletmecisi ile kurumun yöneticisi, mutfak personeline çocuklara ve çalışanlara sunulan yiyeceklere, yemeklerin daha renkli ve çekici görünmesini sağlayarak kreşin tanıtımını yapmak amacıyla resim boyaları katmaları talimatı verdi. Oysa kullanılan boyalar sağlığa zararlı ve zehirliydi.

Gıda için uygun olmadığı belirtilen boyalar kullanıldı

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Temmuz 2025'te ortaya çıkan olaya ilişkin soruşturma raporuna göre, test edilen 251 çocuktan 247'sinde anormal düzeyde kan kurşun seviyesi tespit edildi. Kreş çalışanlarından 28'inde de yüksek kan kurşun düzeyi saptandı.

Kreşin mutfağında, ambalajlarında açıkça gıdada kullanıma uygun olmadığı belirtilen boya ve pigmentler hamura karıştırıldı. Bu, çocuklara sunulan kek ve farklı dolgulu hamur işlerinin daha renkli ve çekici görünmesini sağlamak amacıyla yapıldı.

İncelenen iki yemek örneğindeki kurşun miktarının, Çin'in gıda standartlarında izin verilen seviyenin 2 bin katından fazla olduğu belirlendi.

Çocukların kan testi sonuçları da değiştirildi

Olaya ilişkin soruşturma, yerel makamlar ve sağlık kuruluşlarının ihmallerini de ortaya çıkardı. Bir hastanede çocukların kan testi sonuçlarının sonradan değiştirilerek kurşun seviyelerinin olduğundan düşük gösterildiği saptandı.

Olayın ardından çok sayıda sorumlu hakkında soruşturma başlatılırken, yerel yetkililer hakkında da disiplin soruşturmaları yürütüldü.

Kreşin işletmecisi Li Huifang müebbet hapis cezasına çarptırılırken, siyasi haklarından da ömür boyu men edildi. Mahkeme ayrıca 500 bin yuanlık kişisel mal varlığına el konulmasına hükmetti. Kreşin yöneticisi Zhu Jinglin'e ise 15 yıl hapis cezası verildi. Mutfakta çalışan dört personele de 6 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

DSÖ: Kurşuna maruz kalmanın güvenli bir seviyesi yok

Çin'deki vakadan bağımsız olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetleri kurşun kaynaklı çevre kirliliği ve kurşuna maruz kalmanın yol açtığı sağlık sorunlarına karşı sıklıkla uyarıyor ve etkili önlemler almaya çağırıyor.

DSÖ, kurşunu arsenik, asbest, cıva ve yüksek derecede tehlikeli pestisitlerle birlikte halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan 10 kimyasal arasında sayıyor.

Kurşun, vücuttaki birçok sistemi etkileyebilen oldukça toksik bir ağır metal.

DSÖ'ye göre kurşuna maruz kalmanın zararlı etkilerinin görülmediği bilinen güvenli bir seviye bulunmuyor. Kurşun özellikle çocuklar için büyük risk oluşturuyor.

Beyin ve sinir sistemleri hâlâ gelişmekte olduğu için çocuklar kurşunun toksik etkilerine karşı yetişkinlerden daha hassas. Kurşun vücuda girdikten sonra beyin, karaciğer ve böbrekler dahil çeşitli organlara dağılıyor, kemik ve dişlere büyük zarar veriyor.

Çocuklarda, özellikle merkezi sinir sisteminde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. DSÖ'ye göre desilitre başına 3,5 mikrogram gibi düşük bir kan kurşun düzeyi bile çocuklarda zekâ düzeyinde azalma, davranış sorunları ve öğrenme güçlükleriyle ilişkilendirilebiliyor.

Kurşuna boya, mutfak gereçleri, kozmetik ürünleri, baharatlar, kayıt dışı geri dönüşüm faaliyetleri ve endüstriyel kirlilik dahil çok sayıda kaynaktan maruz kalınabiliyor.