27 milyon dolarlık kokain denizaltısı ele geçirdi: Sokaklara çıkmadan engellendi

15 metre uzunluğunda ve üzerinde akrep simgesi olan paketler taşıyan deniz aracının Kolombiya karasularında pazar günü tespit edildiği duyuruldu.

BBC'nin haberine göre, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 27 milyon dolar (yaklaşık 600 milyon TL) olduğu hesaplanırken aracın hedefinin ABD veya Avrupa olduğu tahmin ediliyor.

Araçtaki üç kişi gözaltına alınırken bu kişilerle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Zanlıların ve denizaltının liman kenti Buenaventura’ya götürüldüğü açıklandı.