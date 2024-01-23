27 milyon dolarlık kokain denizaltısı ele geçirdi: Sokaklara çıkmadan engellendi
Kolombiya donanması, 800 kilogram kokain taşıyan bir denizaltı ele geçirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 27 milyon dolar olduğu açıklandı.
Kolombiya donanması, 800 kilogram kokain taşırken yakalanan bir denizaltının fotoğraflarını paylaştı.
15 metre uzunluğunda ve üzerinde akrep simgesi olan paketler taşıyan deniz aracının Kolombiya karasularında pazar günü tespit edildiği duyuruldu.
BBC'nin haberine göre, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 27 milyon dolar (yaklaşık 600 milyon TL) olduğu hesaplanırken aracın hedefinin ABD veya Avrupa olduğu tahmin ediliyor.
Araçtaki üç kişi gözaltına alınırken bu kişilerle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Zanlıların ve denizaltının liman kenti Buenaventura’ya götürüldüğü açıklandı.
Kolombiya donanmasından yapılan açıklamada “Bu operasyon sayesinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin cebine 27 milyon dolar girmesi engellendi. Yaklaşık iki milyon doz uyuşturucu da sokaklara çıkmadan ele geçirilmiş oldu” ifadeleri yer aldı.
Ülke tarihinin en büyük denizaltısı yakalanmıştı
Dünyanın en büyük kokain üreticisi olan Kolombiya’da donanma, geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 30 ton kokain ve beş ton esrar ele geçirmişti.
Mayıs 2023’te ülke tarihinin en büyük denizaltısı yakalanmış, 30 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki araçta 3 ton kokain ele geçirilmişti.
Birleşmiş Milletler’e göre ülkedeki kokain üretimi 2022’de rekor kırmış, uyuşturucunun üretiminde kullanılan koka bitkisinin yeniştirildiği alan 230 bin hektarı bulmuştu.