28 yaşında spor giyimi imparatorluğuyla 420 milyon TL servete ulaştı!

Oxford’da öğrenci kredisi gecikince hazırladığı egzersiz programını satarak işe başlayan Grace Beverley, bugün spor giyimden dijital uygulamalara uzanan 70 milyon sterlinlik (420 milyon TL) küresel bir wellness ekosisteminin sahibi.

Beverley, Gen Z’nin yeni nesil girişimcilik modelinin sembol isimlerinden biri olarak görülüyor.

İngiltere’nin saygın gazetesi The Times’ın haberine göre, 28 yaşındaki Grace Beverley’nin başarı hikâyesi Oxford Üniversitesi’nde müzik eğitimi aldığı yıllarda başladı.

Öğrenci kredisi gecikince sekiz haftalık bir antrenman programı hazırlayıp 35 sterline satışa sunan Beverley, birkaç hafta içinde 80 bin sterlin kâr elde etti.

Üniversite yıllarında yüz binlerce e-kitap satan Beverley, mezun olduğunda sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşmıştı.

Üç markalı bir wellness ekosistemi

Beverley, Instagram’da paylaştığı egzersiz içerikleriyle başlayan yan işini bugün küresel bir markalar grubuna dönüştürdü. Yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçilen yapının üç ana markası bulunuyor:

Tala: Uygun fiyatlı spor giyim markası

Shreddy: Aylık abonelik modeliyle çalışan egzersiz uygulaması ve takviye ürünleri

Productivity Method: Planlayıcılar ve verimlilik odaklı ürünler

Bunlara ek olarak bir yetenek ajansı olan Retrograde’i kuran Beverley, “Working Hard” adlı haftalık podcast’inde tanınmış girişimcileri konuk ediyor.

Gen Z liderlik anlayışı

Şirketlerinde 100’ün üzerinde çalışan bulunduğunu belirten Beverley, ekibinin büyük bölümünü Gen Z’nin oluşturduğunu söylüyor.

Gençlerin iş yapma biçimini bir “süper güç” olarak tanımlayan Beverly, yüz yüze çalışmanın yarattığı sinerjiye dikkat çekiyor.

Politik ve toplumsal konularda açık tutum sergilemesi ise özellikle genç takipçilerinden destek görüyor.

Beverley, 2025 yazında fotoğrafçı Amar Daved ile Fransa’da evlendi ve düğününü milyonlarca takipçisiyle paylaştı

Aynı yılın sonbaharında yaşadığı düşük deneyimini de sosyal medyada anlatarak bu deneyimlerin tabu olmaması gerektiğini vurguladı.

“Influencer değil, girişimciyim”

Kendisini influencer olarak tanımlamayan Beverley, bu etiketin kadınlara çok kolay şekilde yapıştırıldığını belirterek, “Kadınlara kolayca ‘influencer’ deniyor. Erkekler aynı noktada girişimci ya da yatırımcı olarak anılıyor” diyor. İçerik üretmeyi sevdiğini ancak temel motivasyonunun problem çözmek ve iş kurmak olduğunu ifade ediyor.