292 milyonda bir ihtimal gerçekleşti: 1,8 milyar dolarlık dev ödül tek bilete çıktı

Pazartesi günü yapılan çekilişte büyük ödülün kazanılamaması üzerine bilet satışları hız kazandı. Bunun sonucunda ikramiye 1,82 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük ikinci loto ödülü olarak kayıtlara geçti.

Her biri 2 dolara satılan kuponlarda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292,2 milyonda bir olarak hesaplanıyor. Tüm bu düşük ihtimale rağmen, Noel gecesi yapılan çekilişle birlikte talih kuşu Arkansas’ta bir kişiye kondu.

Kazanana iki seçenek sunuluyor

Büyük ödülün sahibi, ikramiyeyi 29 yıl boyunca taksitler halinde alma ya da tek seferde 834,9 milyon dolar tutarındaki nakit ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Peşin ödeme seçeneğinde, kazanç üzerinden vergiler düşüldükten sonra ödeme yapılacak.