  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 292 milyonda bir ihtimal gerçekleşti: 1,8 milyar dolarlık dev ödül tek bilete çıktı
Takip Et

292 milyonda bir ihtimal gerçekleşti: 1,8 milyar dolarlık dev ödül tek bilete çıktı

ABD’de Noel gecesi gerçekleştirilen loto çekilişinde, ülke tarihinin en yüksek ikramiyelerinden biri sahibini buldu. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dev ödül, Arkansas eyaletinde satılan bir kupona isabet etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
292 milyonda bir ihtimal gerçekleşti: 1,8 milyar dolarlık dev ödül tek bilete çıktı
Takip Et

Pazartesi günü yapılan çekilişte büyük ödülün kazanılamaması üzerine bilet satışları hız kazandı. Bunun sonucunda ikramiye 1,82 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük ikinci loto ödülü olarak kayıtlara geçti.

Her biri 2 dolara satılan kuponlarda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292,2 milyonda bir olarak hesaplanıyor. Tüm bu düşük ihtimale rağmen, Noel gecesi yapılan çekilişle birlikte talih kuşu Arkansas’ta bir kişiye kondu.

Kazanana iki seçenek sunuluyor

Büyük ödülün sahibi, ikramiyeyi 29 yıl boyunca taksitler halinde alma ya da tek seferde 834,9 milyon dolar tutarındaki nakit ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Peşin ödeme seçeneğinde, kazanç üzerinden vergiler düşüldükten sonra ödeme yapılacak.

1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...Ekonomi
Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?Gündem
California'da sel felaketi: 6 bölgede acil durum ilan edildiCalifornia'da sel felaketi: 6 bölgede acil durum ilan edildiDünya
Avukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyorAvukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyorGündem

 

 