3 ABD askerinin öldüğü saldırıyla ilgili İran'dan açıklama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." ifadesi kullanıldı.

ABD'den açıklama

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Austin, Ürdün’de saldırıya uğrayan ABD üssünün terör örgütü DEAŞ’ı kalıcı olarak yenilgiye uğratmak üzere bölgede bulunduğunu savunarak, “ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı karşısında öfke ve derin üzüntü duyuyorum.” dedi.

Söz konusu saldırılara karşılık verileceğini vurgulayan Austin, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur ve biz de kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz. Başkan ve ben ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz ve ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu. (AA-İHA)