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3 Afrika ülkesinden 5 bin kişilik ortak görev gücü

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES), terörle mücadele için 5 bin kişilik ortak görev gücü kuracağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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3 Afrika ülkesinden 5 bin kişilik ortak görev gücü
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, bölgede terörist gruplarla mücadele etmek üzere AES ülkeleriyle 5 bin kişilik ortak görev gücü kuracaklarını duyurdu.

Bakan Mody, hava unsurları ve istihbarat birimlerinin de yer alacağı görev gücünün birkaç hafta içinde göreve başlayacağını kaydetti.

Birbirine komşu Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te AES'yi kurmuştu.

Bu 3 ülke, 28 Ocak 2024'te Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) çekileceklerini duyurmuştu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 16 Aralık 2024'te düzenlenen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de üç ülkenin birlikten ayrılma kararı resmen onaylanmıştı.

ECOWAS üyeliği 29 Ocak 2025'te sona erecek 3 ülke, 29 Temmuz 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, fikir değiştirmesi halinde topluluğa yeniden katılabilecek.

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