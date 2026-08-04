3 bin yıllık ada ülkesi adını ve resmi dilini değiştirdi!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Nauru, ulusal kimliğini ve yerel dilini daha doğru yansıtmak amacıyla resmî adını Naoero olarak değiştirdi.

Naoero Parlamentosu, isim değişikliğini mayıs ayında oy birliğiyle kabul etti. Cumhurbaşkanı David Adeang ise ulusal referandum planının iptal edilmesinin ardından yeni ismin geçen hafta resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip Naoero, Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olan en küçük ikinci ülke konumunda bulunuyor. Yaklaşık 20,7 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, aynı zamanda yüzölçümü bakımından BM'nin en küçük ikinci tam üye devleti olma özelliğini koruyor.

Adanın 3 bin yıllık geçmişi

Adada yaklaşık 3 bin yıldır yerleşim bulunuyor. Ada, tarih boyunca Almanya, Avustralya ve Japonya'nın yönetiminde kaldı. Daha sonra Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ın ortak himayesine girdi.

Naoero, 1968 yılında Nauru adıyla bağımsızlığını kazandı.

Ülkenin ekonomisi uzun yıllar fosfat madenciliğine dayandı. Fosfat rezervlerinin tükenmesinin ardından ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek zorunda kalan ülke, Avustralya'nın sığınmacı işlemlerine ev sahipliği yapmaya da başladı.

Yerel dildeki adı resmiyet kazandı

Ülkede İngilizcenin yanı sıra yerel Nauru dili de konuşuluyor. Ada ülkesinin adı yerel dilde uzun süredir Naoero olarak kullanılıyordu.

Nauru adının ise yabancıların Naoero ismini telaffuz etmekte zorlanması nedeniyle zaman içinde yaygınlaştığı belirtiliyor.

Hükümet, isim değişikliğinin ülkenin mirasını, dilini ve ulusal kimliğini daha doğru yansıtmasını amaçladığını açıkladı.

İsim değişikliğiyle birlikte ülke vatandaşlarının resmî adlandırması da değişti. Daha önce “Nauruan” olarak kullanılan vatandaşlık ifadesinin yerini “dei-Naoero” aldı.

Sömürge döneminin izleri siliniyor

Naoero'nun isim değişikliği, sömürge döneminden kalan adlandırmaların yerine ülkenin yerel kimliğini ve kültürel mirasını öne çıkaran düzenlemelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Böylece yaklaşık 20,7 kilometrekarelik küçük ada ülkesi, bağımsızlığını kazandığı “Nauru” adı yerine, kendi dilinde kullanılan Naoero adını resmî olarak benimsemiş oldu.