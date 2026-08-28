3 havalimanı hedefte! 8,7 milyon yolcunun bilgileri çalındı

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Manchester, London Stansted ve East Midlands havalimanlarını bünyesinde bulunduran şirket, olayın havalimanlarının operasyonlarını etkilemediğini ve yolcu güvenliği ile havacılık emniyetinin tehlikeye girmediğini bildirdi.

Hangi bilgiler ele geçirildi?

Siber saldırı kapsamında erişilen verilerin büyük bölümünün terminal Wi-Fi hizmetlerinden elde edilen e-posta adreslerinden oluştuğu belirtildi.

Bunun yanı sıra havalimanı rezervasyonlarıyla bağlantılı bazı telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodlarına da erişildiği aktarıldı.

MAG, müşterilerin banka veya ödeme bilgilerinin söz konusu sistemlerde tutulmadığını ve bu nedenle finansal verilerin saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.

Üç havalimanında operasyonlar devam ediyor

MAG sözcüsü, yetkisiz bir üçüncü tarafın gerçekleştirdiği siber güvenlik olayının tespit edilmesinin ardından riskin hızlı şekilde kontrol altına alındığını söyledi.

Şirketin uzman danışmanlarla birlikte çalışarak sistemleri ve müşterileri korumaya yönelik gerekli önlemleri aldığı belirtildi. İlgili makamların da olay hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Siber saldırıya rağmen Manchester, Stansted ve East Midlands havalimanlarında uçuş takvimlerinin ve terminal operasyonlarının normal şekilde devam ettiği bildirildi. Otopark hizmetlerinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.

Müşterilere dolandırıcılık uyarısı

MAG, müşterileri siber saldırının ardından ortaya çıkabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyardı.

Şirket tarafından perşembe sabahı müşterilere gönderilen e-postada, havalimanı yönetiminden geliyormuş gibi görünen beklenmedik e-posta, telefon araması veya mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.

Müşterilere hiçbir koşulda beklenmedik şekilde ödeme ya da banka bilgisi talep edilmeyeceği hatırlatıldı.

Milyonlarca yolcu bu havalimanlarını kullanıyor

Saldırının hedefindeki havalimanları İngiltere’nin en yoğun hava ulaşım merkezleri arasında yer alıyor.

Manchester Havalimanı son bir yılda 32 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Essex’te bulunan Stansted Havalimanı’ndan aynı dönemde 30 milyondan fazla yolcu geçti.

Leicestershire’daki East Midlands Havalimanı ise son 12 ayda yaklaşık 4 milyon yolcuyu ağırladı.

MAG, müşterilerin kişisel bilgilerinin güvenliğini son derece ciddiye aldığını belirterek yaşanan olayın yol açtığı endişe ve rahatsızlıktan dolayı özür diledi.