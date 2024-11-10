3 ülkede İsrail'e uçuşlar durduruldu

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İtalya hava yolu şirketi ITA, İsrail'e gidiş dönüş seferlerini 12 Ocak'a kadar askıya aldığını duyurdu.

ITA'nın, İsrail'de düzenli olarak faaliyet gösteren tek İtalyan şirket olduğu ifade edildi.

Habere göre, Fransa Hava Yolları Air France da İsrail'e 26 Aralık'a kadar tüm seferlerini iptal etti. Öte yandan Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları da 3 Aralık'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.