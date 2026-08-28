3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti

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Uganda'nın batısındaki geleneksel Tooro Krallığı'nın lideri Kral Oyo'nun ölümü, Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki tarafından duyuruldu.

Krallık yetkilileri genç hükümdarın kesin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapmadı. Yerel basında ise Kral Oyo'nun ağır bir hastalık nedeniyle bir süredir ABD'de tedavi gördüğü bilgisi yer aldı.

3 yaşında tahta çıktı

Kral Oyo, babasının 1995 yılında hayatını kaybetmesinin ardından henüz 3 yaşındayken tahta geçti. Böylece dünyanın en genç hüküm süren geleneksel lideri unvanını aldı.

yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13. hükümdarı olan Kral Oyo, 2 milyondan fazla kişinin kültürel liderliğini üstlendi.

Yaşı nedeniyle krallık, Oyo'nun 18 yaşına ulaşmasına kadar ana kraliçenin de yer aldığı bir naiplik konseyi tarafından yönetildi.

31 yıllık hükümdarlık sona erdi

Reşit olmasının ardından düzenlenen resmi taç giyme töreniyle yönetimde tam yetkiyi üstlenen Kral Oyo, sosyal projelere verdiği destekle öne çıktı.

Gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevrenin korunması ve HIV konusunda farkındalığın artırılması gibi alanlarda yürütülen çalışmalara destek veren Oyo, krallık halkı tarafından takdir edilen bir lider oldu.

Siyasi gücü yok, kültürel etkisi büyük

Uganda bugün seçimle yönetilen bir cumhuriyet olsa da ülkedeki geleneksel krallıklar önemli bir kültürel ve toplumsal etkiye sahip.

Siyasi yetkileri bulunmayan bu krallıklar, özellikle kendi toplulukları tarafından tarihsel ve kültürel mirasın temsilcileri olarak büyük saygı görüyor.

Tooro Krallığı da bu geleneksel yapılardan biri olarak 2 milyondan fazla insanın kültürel yaşamında önemli bir yere sahip.

Tahtın yeni sahibi belli olacak

Kral Oyo'nun resmi bir evliliği bulunmuyordu. Ancak Tooro Başbakanı Akiiki, krallığın geleceği ve tahtın devamlılığı konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıkladı.

Kral Oyo'nun ardından bir veliaht prens bıraktığı bildirildi. Yeni liderin kimliği ve tahta geçiş sürecinin, Tooro Krallığı'nın gelenekleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.