300 milyar dolarlık Rus varlığına el koymanın yolları aranıyor

ABD, G7'den 300 milyar dolarlık Rus varlığına el koymanın yolları üzerinde çalışılmasını istedi. Financial Times'in haberine göre, henüz herhangi bir karar alınmış değil ve konu Avrupa başkentlerinde hararetle tartışılmaya devam ediyor ve konunun Batı için artan önemini vurguluyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, konu bu ay hem G7 maliye bakanları hem de yardımcıları tarafından tartışıldı ve bu görüşmelerde böyle bir politikanın nasıl geliştirileceği ve içerdiği risklerin nasıl değerlendirileceği ele alındı.

İngiltere, Japonya ve Kanada tarafından desteklenen ABD, seçeneklerin Vladimir Putin'in Kiev'e 2022 saldırısının tarihi olan 24 Şubat civarında yapılacak olası bir G7 liderleri toplantısına hazır olması için hazırlık çalışmalarının ilerletilmesini önerdi.

Washington tarafından önerilen üç çalışma grubu, el koyma ile ilgili yasal konuları; böyle bir politikanın uygulanması ve risklerin azaltılması yöntemini; ve Ukrayna'ya desteğin en iyi şekilde nasıl kanalize edileceğine dair seçenekleri inceleyecek.

Almanya, Fransa, İtalya ve AB bazı çekincelerini ve kararlar alınmadan önce Moskova'nın varlıklarına el koymanın yasallığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Toplantıya ilişkin haberlere göre, bazı Avrupalı bakanlar da çalışma üzerinde yüksek düzeyde gizliliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Batı başkentlerinde, Rus merkez bankası varlıklarına doğrudan el konulması ve harcanmasından, dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlere dokunulmasına veya bunların krediler için teminat olarak kullanılmasına kadar çeşitli seçenekler araştırılıyor.