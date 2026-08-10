300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi!

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118 metrelik Launchpad'in, yakıtı biten küçük tekneye daha yakın olmasına rağmen kurtarma operasyonuna katılmadığı iddia edildi. Yaklaşık 6,4 metre uzunluğundaki tekne, Petersburg ile Juneau arasında mahsur kaldı.

Tekne ve mürettebatı, Launchpad'den daha uzakta bulunan Wilderness Legacy adlı küçük yolcu gemisi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik çağrı yaptı, yanıt gelmediği öne sürüldü

Olayla ilgili tartışmayı büyüten iddia ise Wilderness Legacy'deki bir yolcudan geldi. Yolcu, ABD Sahil Güvenliği'nin Zuckerberg'in yatına telsiz üzerinden ulaştığını ancak Launchpad'in yardım çağrısına defalarca yanıt vermediğini söyledi.

Yolcu, gemi kaptanının olayı yolculara aktarmasının ardından yolcuların büyük bölümünün tepki gösterdiğini belirtti.

Ancak Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın sözcüsü Brian Baker, çiftin olay sırasında Launchpad'de bulunmadığını açıkladı.

Baker ayrıca, yat mürettebatının farklı bir telsiz kanalı kullandığını ve yardım çağrısını inceleyebildikleri sırada kurtarma operasyonunun zaten başlamış olduğunu savundu.

300 milyon dolarlık yat Alaska'da

Zuckerberg'in 387 feet, yani yaklaşık 118 metre uzunluğundaki Launchpad adlı süper yatı bir süredir Alaska'daki Auke Bay bölgesinde bulunuyor.

Mahsur kalan küçük teknenin yardım çağrısına yanıt verilmediği iddiası, dünyanın en zengin teknoloji yöneticilerinden birine ait dev bir yatın böylesine yakın bir kurtarma operasyonunda neden devreye girmediği sorusunu gündeme getirdi.

Zuckerberg cephesi ise olayın yardım etmeyi reddetmekten değil, telsiz iletişimindeki farklılık ve kurtarma operasyonunun zaten başlamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor.