34. Arap Birliği Zirvesi Bağdat’ta başladı

Reşid, Irak'ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Savaş bir hayalet gibi dolaşıyor"

Savaş tehdidinin güvenlik ve kalkınma çabalarını engellediğini söyleyen Reşid, "Zirve, son derece karmaşık koşullar altında, bölgeyi, ülkelerin güvenliğini ve halkların kaderini tehdit eden tehlikelerin gölgesinde gerçekleşiyor. Savaş bir hayalet gibi dolaşıyor, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor, kalkınma çabaları ile geleceğe dair umutları da sekteye uğratıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reşid, bölgesel ve uluslararası istikrar fırsatlarının güçlendirilmesi için acil girişimlerde bulunmanın ve harekete geçmenin gerekliliğini vurgulayarak anlaşmazlıkların barışçıl ve doğrudan diyaloglarla veya arabulucular aracılığıyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan Reşid, Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki haklarını kazanması konusundaki tutumlarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Reşid, herhangi bir gerekçeyle zorunlu göç girişimlerini de kesin bir dille reddettiklerini sözlerine ekledi.

“Filistin halkının hakları tanınmadan bölgede barış sağlanamaz"

Irak, Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar katkı sağlayacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de “Filistin halkının hakları tanınmadan bölgede barış sağlanamaz” diyerek sözlerine başladı.

Sudani, “Bölgedeki krizlerin ve çatışmaların sona ermesi, Filistin halkının kendi topraklarında onurlu ve özgür bir yaşam hakkını kazanmasına bağlı. Devam eden saldırılar çatışma ve şiddeti körüklüyor. Bu soykırım (İsrail’in Filistin halkına yönelik), tarihteki hiçbir çatışmada görülmemiş bir vahşet seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki katliamların ve Batı Şeria ile işgal altındaki topraklara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Sudani, ayrıca zorunlu göç uygulamalarını reddettiklerini ve insani yardımların ulaştırılması için kapıların açılması gerektiğini vurguladı.

Irak'tan Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşası için destek

Sudani, “Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar, Lübnan için de 20 milyon dolar katkı sağlayacağız.” dedi.

Lübnan’ın güneyindeki ateşkesi desteklendiklerini söyleyen Sudani, Lübnan’ın egemenliğine yönelin saldırıları kınadıklarını belirtti.

Sudani, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

“Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye’de herhangi bir dış müdahaleye veya işgale karşıyız. Suriye halkının haklarını garanti altına alan, demokratik bir anayasal sistemin kurulmasına yönelik kapsamlı bir geçiş sürecine destek vermekten de çekinmeyeceğiz. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladık ve bunun halkın acılarını hafifletmesini umuyoruz.”

Irak’ın Yemen’in birliği, egemenliği ve çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki tutumunu yineleyen Sudani, BM’nin orada kalıcı çözüm çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Sudan’daki gelişmelere de değinen Irak Başbakanı Sudani, orada iç savaşın sona erdirilmesi, ülkenin birliğinin korunması ve insani krizin çözümü için sürdürülebilir yolların bulunması gerektiğini dile getirdi.

Sudani, “Libya için kardeşlik bağları, iç bölünmeyi sonlandıracak ve istikrarı sağlayacak kapsayıcı bir diyaloğun başlatılmasını gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

Sudani, ABD ile İran arasındaki müzakerelere de destek verdiklerini belirtti.​​​​​​​

“Filistin halkının acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvede yaptığı konuşmada, “Gazze’den başlayarak bölge ve dünya büyük sınavlarla karşı karşıya. Filistin halkının toplu şekilde acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez.” dedi.

Filistin halkının yerinden edilmesine karşı olduklarını ifade eden Guterres, bölgesel gelişmelere dair şunları söyledi:

“Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunmalı ve buna saygı gösterilmeli. Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığı hayati önem taşıyor.

Yemen’de çözüm için Yemenliler arasında doğrudan diyalog kurulmalı. Sudan’daki şiddet durdurulmalı ve acil müdahale gerekli.”

Libya’daki gelişmelere dair ise BM Genel Sekreteri, istikrar sağlanması için uluslararası aktörlerle temas halinde olduklarını ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çaba harcadıklarını dile getirdi.

Guterres, Irak hükümeti ve halkını da desteklerini sözlerine ekledi.