358 kişinin yaşadığı köyden dikkat çeken karar: İngiltere'den ayrılmak için oy kullandılar

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Oyların yüzde 92'si ayrılma yönünde

Salı günü gerçekleştirilen referandumda 312 oy kullanıldı. Belediye konseyi başkan yardımcısı Susannah Parden'in açıkladığı sonuçlara göre, oyların 285'i ayrılma yönünde olurken 26 oy karşı çıktı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece seçmenlerin yaklaşık yüzde 92'si, prensipte köyün kendi kaderini tayin hakkını sürdürmesini öngören öneriye destek verdi.

Hedefte eski askeri üs var

Referandumun arkasında, İngiltere hükümetinin Piddington yakınlarında bulunan eski askeri tesis Bicester Garrison'a yaklaşık 1.250 yetişkin erkek göçmeni yerleştirme planı bulunuyor.

Köy sakinlerinin oylaması, söz konusu planın bölgede yarattığı tepkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

358 kişinin yaşadığı küçük köy

Oxford Piskoposluğu'nun 2021 yılı verilerine göre Piddington'da yaklaşık 358 kişi yaşıyor. Küçük yerleşimde bir kilise ve köy salonu bulunurken, yerel bir bakkal veya postane bulunmuyor.

Referandumun hukuki bağlayıcılığı yok

Piddington'daki oylamanın herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Buna rağmen referandum, İngiltere'de göç politikası etrafında artan tartışmaların dikkat çeken son örneklerinden biri oldu.

Özellikle Manş Denizi üzerinden Fransa'dan İngiltere'ye ulaşan göçmen tekneleri ve ülkeye gelen kişilerin hangi bölgelere yerleştirileceği konusundaki tartışmalar, son dönemde ülkede siyasi ve toplumsal gerilimi artıran başlıca başlıklardan biri haline geldi.