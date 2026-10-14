360 Milyar euroluk açık Avrupa’nın Çin politikasını değiştirdi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Çin ile ticari ilişkilerin geleceğini ve Avrupa sanayisini korumaya yönelik olası adımları görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geliyor. Çin’in özellikle otomobil ve diğer imalat ürünlerindeki ihracat artışı, Avrupa’daki üreticiler üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’nin yükselttiği gümrük tarifeleriyle birlikte Çin’den gelen düşük fiyatlı ürünler de Avrupa sanayisinin karşı karşıya olduğu sorunları artırıyor. Bu durum, bazı şirketlerde istihdam kayıplarına yol açarken Almanya merkezli Volkswagen’in 100 bin kişilik istihdam azaltma planı, endişelerin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Çin ile ticaret açığı 360 milyar euroya ulaştı

AB’nin Çin ile mal ticaretindeki açığı 2025 yılında 360 milyar euroya yükseldi. Açık, 2026’nın ilk altı ayında ise 200 milyar euroya ulaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını belirterek açığın azaltılması için gerekli tüm araçların kullanılacağını ifade etti.

AB’nin yaklaşımında da değişim yaşanıyor. Daha önce Avrupa şirketlerinin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmaya odaklanan politika, artık Çin’den Avrupa’ya yapılan satışların sınırlandırılmasına yönelik seçenekleri de kapsıyor. Makine, tekstil, temel metaller, kimyasallar ve otomobiller, ticaret dengesizliğinin görüldüğü başlıca sektörler arasında yer alıyor.

Fransa ve Almanya'dan ortak ticaret önerisi

Fransa ve Almanya, Çin ile ticaret açığını kontrol altına almak amacıyla ortak öneriler sundu. İki ülkenin yaklaşımı, Avrupa pazarını korumaya yönelik daha güçlü ticaret tedbirlerinin değerlendirilmesini içeriyor. Öneriler arasında kimyasal ürünler ile ambalajlarda yaygın olarak kullanılan PET plastik ithalatına yönelik önlemler de bulunuyor. Ayrıca kritik tedariklerde tek bir kaynağa bağımlılığın azaltılması ve AB’nin çıkarlarına zarar veren ülkelere karşı daha hızlı karşılık verilmesi çağrısı yapılıyor.

Avrupa Komisyonunun ilk önlemlerden birini aralık ayında gündeme getirmesi bekleniyor. Liderlerin Çin ile görüşmeleri sürdürme kararı alması halinde bile ilave ticaret adımları seçeneği masada kalacak.

Almanya'nın Çin politikasında dikkat çeken değişim

Fransa ve Almanya’nın ortak tutumu, Berlin’in Çin politikasında önemli bir değişime işaret ediyor. Almanya, iki yıl önce Çin’de üretilen elektrikli otomobillere gümrük vergisi uygulanması planlarına açıkça karşı çıkmıştı. Ancak Berlin yönetimi artık Fransa’nın daha korumacı ticaret yaklaşımını destekliyor. Avrupa Reform Merkezi Başekonomisti Sander Tordoir, iki ülkenin Çin karşısında benzer bir politika benimsemesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu değişim, Avrupa’nın Çin kaynaklı rekabet baskısına karşı daha ortak bir tutum geliştirmeye yöneldiğini gösteriyor.

Pekin ile diyalog sürecek mi?

AB liderlerinin, Çin yönetimiyle görüşmelerin devam etmesini desteklemesi bekleniyor. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu içinden üst düzey bir yetkili, yalnızca diyaloğun sürdürülmesinin ticari dengesizliği gidermek için yeterli olmayabileceğine işaret etti.

AB’nin önündeki temel seçenek, Çin ile daha kapsamlı bir ticaret uzlaşması aramak ya da ithalatı sınırlayacak ek tedbirleri devreye almak olarak öne çıkıyor.

Brüksel’de yapılacak görüşmelerde, Avrupa sanayisinin korunması ve Çin ile ticari ilişkilerin yeniden dengelenmesi başlıklarının belirleyici olması bekleniyor.