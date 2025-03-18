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4 AB ülkesi mayın yasağına ilişkin antlaşmadan çekilmeyi planlıyor

Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan bölgedeki güvenlik endişesi nedeniyle çekilmeyi planladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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4 AB ülkesi mayın yasağına ilişkin antlaşmadan çekilmeyi planlıyor
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ve Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Ottawa Antlaşması'ndan çekilme fikrine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

"Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen Ottawa Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana bölgedeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya ve Belarus ile sınır paylaşan NATO üyesi ülkelere yönelik tehditler arttı. Bu bağlamda Rusya'nın (Ukrayna'ya) saldırısıyla başlayan ve Avrupa'yı tehdit etmeye devam eden bu durum karşısında savunma kapasitemizi güçlendirmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savunma bakanlarının 4 ülkenin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi gerektiği yönünde ortak görüş birliğine vardıklarına işaret edilerek, "Bu kararla açık bir mesaj gönderiyoruz. Ülkelerimiz topraklarını ve özgürlüklerini savunmak için gereken her şeyi yapmaya hazır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ottawa Antlaşması nedir?

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"; mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken, bunlardan 132'si antlaşmayı imzalayıp onayladı.

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor. Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur, Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.

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