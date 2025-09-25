4 aile üyesini öldüren oyun bağımlısı gence 100 yıl hapis cezası verildi

Yargıç Riaz Ahmed, 2022'de yaşanan cinayete ilişkin kararını açıkladı.

Olay zamanı sanık Zain Ali'nin 14 yaşında olduğunu aktaran Ahmed, Ali'ye, annesi ve 3 kardeşinin ölümü için 25'er yıl hapis ve 4 milyon rupi (yaklaşık 45 bin dolar) para cezası verdiğini belirtti.

Yargıç Ahmed, "Sanık, çevrim içi bir oyunun etkisi altında ailesinin tamamını acımasızca öldürdü. Yaşı nedeniyle idam cezası yerine hapis cezası alıyor." ifadelerini kullandı.

Dawn gazetesinin haberine göre cinayete ilişkin soruşturmada, Zain'in popüler çevrim içi oyun PUBG'ye bağımlı olduğu ve cinayetleri oyunun etkisi altında işlediği kaydedildi.

PUBG, hayatta kalma temalı bir çevrim içi savaş oyunu olup amacı, oyuna giren kişilerin arasında rakipleri eleyerek birinci olmak.