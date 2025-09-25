  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 4 aile üyesini öldüren oyun bağımlısı gence 100 yıl hapis cezası verildi
Takip Et

4 aile üyesini öldüren oyun bağımlısı gence 100 yıl hapis cezası verildi

Pakistan'ın Lahor kentinde mahkeme, PUBG isimli çevrim içi oyuna bağımlılığı nedeniyle annesi, erkek kardeşi ve iki kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki genci 100 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
4 aile üyesini öldüren oyun bağımlısı gence 100 yıl hapis cezası verildi
Takip Et

Yargıç Riaz Ahmed, 2022'de yaşanan cinayete ilişkin kararını açıkladı.

Olay zamanı sanık Zain Ali'nin 14 yaşında olduğunu aktaran Ahmed, Ali'ye, annesi ve 3 kardeşinin ölümü için 25'er yıl hapis ve 4 milyon rupi (yaklaşık 45 bin dolar) para cezası verdiğini belirtti.

Yargıç Ahmed, "Sanık, çevrim içi bir oyunun etkisi altında ailesinin tamamını acımasızca öldürdü. Yaşı nedeniyle idam cezası yerine hapis cezası alıyor." ifadelerini kullandı.

Dawn gazetesinin haberine göre cinayete ilişkin soruşturmada, Zain'in popüler çevrim içi oyun PUBG'ye bağımlı olduğu ve cinayetleri oyunun etkisi altında işlediği kaydedildi.

PUBG, hayatta kalma temalı bir çevrim içi savaş oyunu olup amacı, oyuna giren kişilerin arasında rakipleri eleyerek birinci olmak.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu: 5 yıl hapis cezası verildiFransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu: 5 yıl hapis cezası verildiDünya
ABD'de çalışma vizesi ücretleri arttı: Zam ekonomiyi nasıl etkileyecek?ABD'de çalışma vizesi ücretleri arttı: Zam ekonomiyi nasıl etkileyecek?Dünya
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık!Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık!Gündem
Konut kredisi faizlerinde güncel oranlar! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte rakamlar...Konut kredisi faizlerinde güncel oranlar! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte rakamlar...Ekonomi

 

Dünya
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye geliyor!
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye geliyor!
Kirk suikastının ardından ABD’li seçmenlerin yüzde 79’u “ülkenin siyasi kriz yaşadığını” düşünüyor
Kirk suikastının ardından ABD’li seçmenlerin yüzde 79’u “ülkenin siyasi kriz yaşadığını” düşünüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş bitince görevi bırakacağım
Zelenskiy: Savaş bitince görevi bırakacağım
İtalya Başbakanı Meloni BM'de: İsrail Filistin'de orantısız güç kullanıyor
İtalya Başbakanı Meloni: İsrail Filistin'de orantısız güç kullanıyor
İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi