4 gün mesai deneyi sonuçlandı: Şirketler memnun mu?
Düşünce kuruluşu Autonomy'nin düzenlediği 4 gün mesai denemesinin sonuçları paylaşıldı. Birleşik Krallık'ta gerçekleşen çalışmaya katılan firmaların çoğunun sonuçlardan memnun kaldığı bildirildi.
Autonomy'nin Haziran-Aralık 2022'de düzenlediği 4 gün mesai denemesine Birleşik Krallık'tan 61 firma katıldı.
Prestijli Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra ABD'den Boston Koleji ve Salford Üniversitesi'nin yer aldığı araştırmanın sonuçları 21 Şubat'ta yayımlandı.
Paylaşılan sonuçlara göre, denemeye katılan 61 firmadan 54'ü 4 gün çalışma düzenini sürdürürken, 31'iyse bunu kalıcı hale getirdi. Proje yöneticileri ve CEO'ların yüzde 55'i 4 gün mesai sisteminin firmalarına olumlu yansıdığını söyledi.
Ayrıca firmaların yüzde 50'si, bu sistemin çalışanların işten çıkma oranını azalttığını, yüzde 32'siyse yeni işe alım süreçlerini iyileştirdiğini aktardı.
Independent’ta yer alan habere göre, şirketlerin yüzde 82'si söz konusu mesai düzeninin çalışanların zihinsel sağlığına olumlu yansıdığını bildirdi.
Araştırmanın yazarı Juliet Schor, 6 aylık test sürecinde 4 günlük mesai sisteminden ciddi verim alındığına işaret etti.
Çalışanların yüzde 96'sı 4 günlük mesai düzeninin kişisel yaşamlarına olumlu yansıdığını belirtti. İşte verimliliğinin arttığını söyleyenlerin oranı da yüzde 86 oldu.