4. sıraya çıktı: Jeff Bezos zenginler listesinde koltuğu kime kaptırdı?

Amazon hisseleri, cuma günü borsa açılışının ardından kısa bir süre sonra yüzde 9,3 geriledi. Hisselerin 202 dolar civarına inmesiyle Jeff Bezos da servet kaybetti.

Amazon’un geliri, beklentilerin üzerinde 213,4 milyar dolara çıkarken, 2025’in son çeyreğinde hisse başına 1,95 dolarlık kazanç bildirdi. Amazon CEO'su Andy Jassy de yaptığı açıklamada, 2026 yılı öngörülerinde 200 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planladıklarını söylerken, Wall Street'in 146,6 milyar dolarlık yaklaşık beklentisinin üstünde olunca analistler endişelendi.

Bezos'un net serveti 10,9 milyar dolar geriledi. Zuckerberg'in serveti 2,9 milyar dolar gerilemeye karşın, 226,8 milyar dolar seviyesinde kalarak, Bezos’un 224,3 milyar dolara inen servetini geçerek dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Forbes’un listesinde 844,7 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmaya devam ederken, onu Google'ın kurucuları 264,4 milyar dolarla Larry Page ve 243,9 milyar dolarla Sergey Brin izliyor.

En çok servet kazananlar ve kaybedenler

Cuma günü Forbes gerçek zamanlı milyarderler listesinde, en çok servet kaybeden isimlerin başında Bezos geldi. Onu, 6,4 milyar dolarla Page, 5,9 milyar dolarla Brin, 2,9 milyar dolarla Zuckerberg ve 1,2 milyar dolarla Prajogo Pangestu takip etti.

En kazananların başında 11,6 milyar dolarla Nvidia CEO’su Jensen Huang, 9,9 milyar dolarla Elon Musk, 7,4 milyar dolarla Larry Ellison, 5,9 milyar dolarla Micheal Dell ve 5,5 milyar dolarla Thomas Peterffy izledi.

Sık yer değişiyor

Zuckerberg ve Bezos, son aylarda dünyanın en zenginleri sıralamasında birçok kez yer değiştirdi. Geçen hafta Meta'nın ekonomistlerin tahminlerini aşan ve Meta hisselerinin değerinin yükselmesine neden olan bilançonun ardından yer değiştirdiler ve Zuckerberg'in net serveti Bezos'un önüne geçti.

Top 10'daki diğer üyeler de sıralamada değişiklik yaşadı. Bunlar arasında, Eylül ayında 400 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Oracle başkanı Larry Ellison da bulunuyor. Ellison 182,9 milyar dolar şu anda 6. sırada yer alıyor.